Política 01-02-2019

Sebastián Piñera y fallo judicial por el homicidio del ex Presidente Frei Montalva: “condeno un acto tan cruel y vil”

El Presidente Sebastián Piñera se refirió al fallo que establece que la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva fue un homicidio, condenando el asesinato y expresando sentidas condolencias a su familia y a la Democracia Cristiana.

“Quiero expresar mi más indignada condena a un acto tan cruel y tan vil y también hacer llegar mis más sentidas condolencias a la familia del Presidente Frei Montalva y muy especialmente a sus hijos y también al partido Demócrata Cristiano”, dijo el Mandatario.

El jefe de Estado agregó que la búsqueda de la verdad y de la justicia es algo que no solo le hace bien a la familia del Presidente Frei, sino también al alma de nuestro país.

“Estoy absolutamente convencido que la búsqueda de la verdad y la justicia es lo que nos va a permitir reencontrarnos y recorrer juntos los caminos del futuro”, señaló el Presidente.

Durante el primer mandato del Presidente Piñera, el Gobierno presentó, en 2011, una querella criminal por homicidio al tener los primeros indicios de que la muerte del Presidente Frei Montalva no había sido por causas naturales.

Cabe recordar que el juez Alejandro Madrid, declaró culpables a los seis procesados por el homicidio del ex Presidente de la República Eduardo Frei Montalva, fallecido el 22 de enero de 1982.