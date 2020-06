Policial 02-06-2020

SEC advierte sobre uso del gas en los hogares en medio de propagación del covid-19



La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, entregó una serie de recomendaciones para el uso seguro de artefactos e instalaciones de gas, esto, en el marco de las múltiples medidas adoptadas para evitar la propagación del virus Covid-19 en el país, donde destaca el llamado realizado por la autoridad de salud a permanecer en los hogares, ya sea en cuarentena voluntaria u obligatoria.

Desde el organismo fiscalizador indicaron que es importante extremar las medidas de autocuidado al interior de las viviendas, ya que la decisión de quedarse en casa implica que múltiples servicios dejaron de operar temporalmente, incluyendo la contratación de Instaladores Autorizados de gas y Entidades de Certificación.

Por lo mismo, recomendaciones como mantener la correcta ventilación de espacios donde operen artefactos a gas, si es que se está usando estufas en base a este energético; ducharse con la ventana del baño abierto si es que el calefón está dentro de dicho recinto, y no recostar los cilindros de gas licuado cuando les queda poco contenido, son vitales para minimizar eventuales situaciones de riesgo vinculados al monóxido de carbono, gas que se produce durante la combustión y que puede generar múltiples malestares físicos e incluso la muerte.

A ello se suma, por ejemplo, no utilizar cuchillos o tijeras para retirar la etiqueta de seguridad de los cilindros de gas y no utilizar mangueras de jardín para conectar un cilindro de gas a artefactos. Para esto, se deben utilizar reguladores y flexibles en buen estado y que cuenten con su respectivo Sello SEC, distintivo que acredita que cumplen con las normas vigentes para un uso seguro. Si al entrar en una habitación se percibe olor a gas, se debe ventilar el espacio y no utilizar elementos que puedan provocar chispas.