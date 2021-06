Crónica 19-06-2021

SEC Maule entrega consejos para calefaccionar de forma segura los hogares en invierno

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, entregó esta jornada una serie de recomendaciones para que la comunidad pueda calefaccionar sus hogares de forma segura durante este invierno, con la finalidad de prevenir situaciones de potencial riesgo que, eventualmente, podrían traducirse en daños a las personas y/o sus bienes materiales.

Desde el organismo fiscalizador indicaron, por ejemplo, que si las familias deben comprar una nueva estufa –ya sea eléctrica, a gas o parafina–, deben realizarlo en el comercio establecido y verificar que el artefacto cuente con su SELLO SEC, distintivo que acredita que ha sido sometido a diversas pruebas para su uso seguro.

Si ya existe una estufa en la vivienda, es importante que ésta sea sometida a una mantención, lo que puede ser realizado por el respectivo servicio técnico de cada marca. En el caso de las estufas eléctricas, se debe verificar su potencia, para no superar la capacidad de la instalación interior y si es necesario usar un alargador o “zapatilla”, también debe poseer SELLO SEC y estar en buen estado.

Mientras la estufa esté en uso, no debe ubicarse cerca de elementos que puedan inflamarse, como por ejemplo cortinas; y no se debe secar ropa o calentar comida con ella. Además, no debe obstaculizar las vías de circulación y no pueden usarse estufas en baños o habitaciones cerradas, por lo que es clave que las familias mantengan una correcta ventilación en las casas.

Por último, desde la SEC recordaron a la comunidad que pueden revisar en detalle estos consejos en www.sec.cl/consejos-calefaccion , donde además tendrán acceso a material multimedia, recomendaciones para seleccionar la fuente de calefacción más adecuada y a la plataforma “Parafina en Línea”, que entrega información en tiempo real del valor del kerosene a la venta en el país.