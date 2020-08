Policial 22-08-2020

SEC Maule entrega recomendaciones para un uso seguro del gas al interior de los hogares



Una serie de recomendaciones para que la comunidad utilice de forma segura el gas al interior de sus hogares entregó, durante esta jornada, la Dirección Regional Maule de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en un contexto donde el llamado de la autoridad sanitaria es a permanecer en los hogares para prevenir la propagación del Covid-19.

Desde el organismo fiscalizador recordaron diversas medidas, entre ellas, ventilar correctamente los espacios donde operan artefactos a gas y no recostar los cilindros al quedar poco contenido. Al retirar la etiqueta de seguridad de un cilindro, no deben utilizarse cuchillos o tijeras, mientras que para conectar el “balón” de gas a algún artículo, los reguladores y flexibles deben contar con su Sello SEC, distintivo que acredita que cumplen con las normas para un uso seguro.

En el caso de los calefones, la normativa no permite su instalación en baños, por lo que la recomendación en caso de existir uno es reubicarlo. Si esto no es posible, se deben mantener las ventanas abiertas durante su utilización, para disminuir riesgos asociados al monóxido de carbono, gas que se genera durante la combustión y es imperceptible, invisible, sin olor y en caso de intoxicación, puede generar dolor de cabeza, mareos, confusión o debilitamiento general e incluso la muerte.

Por último, desde SEC Maule señalaron que, si al entrar a una habitación se percibe olor a gas, es clave ventilar correctamente los espacios y no utilizar elementos que puedan provocar chispas. Asimismo, toda situación de potencial riesgo al usar el gas puede ser reportada desde teléfonos celulares en www.sec.cl.