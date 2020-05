Policial 17-05-2020

SEC monitorea entrega de boletas con “facturación provisoria”



La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, está monitoreando la correcta aplicación de la “Facturación Provisoria”, proceso establecido en la normativa vigente y que faculta a las empresas de distribución eléctrica, para promediar el consumo de los últimos seis meses de sus clientes, cuando no es posible la toma de lectura.

Según detalló el organismo fiscalizador, este mecanismo puede ser aplicado por las compañías cuando, por causas que no son imputables a su responsabilidad, no han podido realizar el registro de los consumos desde los medidores y puede efectuarse hasta por dos períodos consecutivos.

Francisco Valdebenito, Director Regional de SEC Maule, indicó que “a partir de la pandemia del COVID-19 y del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe vigente en Chile, es evidente que muchas actividades se han visto impactadas en cuanto a la posibilidad de realizarlas de la manera en que se hacían habitualmente. Sin embargo, es necesario que las empresas que llevan adelante actividades tan relevantes para la ciudadanía, como la distribución eléctrica, puedan adoptar todas las medidas que han indicado las autoridades sanitarias para su personal, y así brindar los servicios que los ciudadanos esperan de ellas”.

Los reclamos se realizan ingresando a www.sec.cl o a través del Call Center 600 6000 732.

