SEC ordena a eléctricas eliminar mensaje de “Corte en trámite” en boletas de beneficiarios covid



La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, exigió a las empresas eléctricas, a través de un Oficio, la eliminación inmediata de la glosa “Corte en trámite”, que ha estado apareciendo en las boletas de consumo eléctrico de clientes que han sido favorecidos con el Beneficio Covid-19, acordado entre el Gobierno y las eléctricas, el que contempla, entre otras medidas, la imposibilidad del corte del servicio por no pago.

El Beneficio Covid-19 fue dado a conocer a fines de marzo de este año por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y en él se establecía una serie de medidas para el 40% de las familias más vulnerables del país, porcentaje que algunas empresas ya han anunciado que aumentará al 60% de la misma población; para los adultos mayores; y también para las personas que hayan perdido sus trabajos, producto de la crisis económica que se ha generado por la propagación del virus. Los beneficios eran la posibilidad de aplazar el pago de las cuentas de la luz, hasta en 12 cuotas, para cuando concluya el Estado de Catástrofe; y el no corte del servicio por no pago; entre los más destacados.

Al respecto, la Seremi de Energía del Maule, Anita Prizant, sostuvo que “como Gobierno hemos dicho que a nadie se le va a cortar la luz por no pago, en medio de la pandemia, situación que, de acuerdo a lo que nos ha indicado la SEC, no ha ocurrido.”

A la fecha de hoy, de acuerdo a datos de la SEC, son 110.660 las familias que han solicitado el beneficio. De éstas, un 57,8% corresponde al 40% más vulnerable; un 25,1% son adultos mayores; un 5,7% son personas cesantes; y el restante 11,4% corresponde a otros criterios de vulnerabilidad. A nivel regional, hasta el momento, el número de solicitudes llega a 3.934.