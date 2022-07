Policial 20-07-2022

SEC recuerda medidas para un uso seguro de las estufas en los hogares por bajas temperaturas



En el contexto de las bajas temperaturas pronosticadas para gran parte del país, tras el paso del sistema frontal, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y el Ministerio de Energía, recordaron la importancia de adoptar medidas de autocuidado al utilizar las estufas como medio de calefacción y prevenir situaciones de riesgo como fugas de gas o presencia de monóxido de carbono en el ambiente.

Las autoridades señalaron, entre otros consejos, que los artefactos a parafina deben ser encendidos y apagados fuera de casa, salvo que posean un sistema automático, lo que debe estar indicado por el fabricante en el manual. En el caso de los equipos a gas hay que verificar la fecha de vencimiento del regulador y el flexible, los que deben estar en buen estado y poseer el SELLO SEC vigente.

Estas estufas no deben estar expuestas a corrientes de aire directas ya que podría generar que la llama se apague, junto con la importancia de verificar durante su uso que el color de esta sea azul. Si esta es intermitente o de otro color, podría ser un síntoma de mal funcionamiento.

También las familias deben adoptar medidas que permitan una correcta ventilación de los espacios en las viviendas mientras las estufas a gas o kerosene esté en operación, reiterando que no se recomienda ubicarlas en baños, dormitorios o cocinas. Si la opción es usar estufas eléctricas, estas deben contar con SELLO SEC, no sobrecargar alargadores –o “zapatillas”– y no deben utilizarse en baños.

Asimismo, el Ministerio de Energía y la SEC recordaron que en el sitio www.sec.cl, disponible incluso desde celulares, la comunidad puede revisar una serie de recomendaciones.