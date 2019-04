Crónica 17-04-2019

SEC reitera consejos para un uso seguro de la electricidad y combustibles en Semana Santa

Una serie de recomendaciones para que la comunidad use de forma segura los energéticos, entregó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en la antesala de Semana Santa, medidas con las cuales se buscan minimizar eventuales situaciones de riesgo y hacer que la utilización de la electricidad, gas y los combustibles, sea seguro.

Desde la entidad fiscalizadora señalaron, por ejemplo, que en el caso de los automovilistas que se trasladen durante estos días por las distintas carreteras del país, pueden cotizar, a través del sitio web www.bencinaenlinea.cl, el precio de la gasolina.

De la misma forma, si detectan alguna situación irregular al momento de recargar combustible, ya sea por la calidad del energético o diferencias entre el precio informado y lo que marca el surtidor, entre otros, el reclamo puede ser realizado, desde un teléfono celular, ingresando a www.sec.cl, sección “Reclamo o Denuncia por Combustible”.

En el caso de hoteles, hostales o residenciales, deben contar con su Sello Verde OK, certificación que acredita que sus instalaciones de gas cumplen con los estándares de seguridad vigentes, minimizando, por ejemplo, eventuales riesgos vinculados al monóxido de carbono, un gas venenoso que se origina durante la combustión y que genera, en caso de intoxicación, dolores de cabeza, mareos, náuseas, confusión, debilitamiento general e incluso la muerte.

En el caso de las estufas a gas o kerosene, no deben ser usadas en ambientes con nula ventilación, como baños. De la misma forma, estos artefactos no deben estar en contacto con elementos potencialmente inflamables, como cortinas o muebles.

Para almacenar y transportar combustibles, desde SEC Maule indicaron que está permitido usar bidones de plástico y de color azul, para el kerosene, rojo para la gasolina y amarillo para el petróleo, los que deben poseer medidas de seguridad como un diseño que evite salpicaduras y una tapa que entregue un cierre seguro. No deben utilizarse contenedores de vidrio, botellas desechables o de materiales frágiles.

Si se necesita conectar un cilindro de gas a una estufa, calefón o cocina, se deben usar flexibles y reguladores que cuenten con Sello SEC. Para retirar el sello de seguridad del cilindro, no se deben utilizar cuchillos o tijeras, ya que eventualmente podrían dañar la válvula. En paralelo, si se deben conectar electrodomésticos a la red eléctrica, el llamado es a usar alargadores con Sello SEC, junto con no sobrecargarlos.