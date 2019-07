Policial 14-07-2019

SEC reitera consejos para un uso seguro de la electricidad y combustibles en vacaciones de invierno

Una serie de recomendaciones para que la comunidad use de forma segura los energéticos, entregó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, SEC, en el marco de las vacaciones de invierno, medidas con las cuales se busca minimizar eventuales situaciones de riesgo y hacer que la utilización de la electricidad, gas y los combustibles, sea seguro.

Desde la entidad fiscalizadora señalaron, por ejemplo, que en el caso de los automovilistas que se trasladen durante estos días por las distintas carreteras del país, pueden cotizar, a través del sitio web www.bencinaenlinea.cl, el precio de las gasolinas más económicas a su alcance.

De la misma forma, si detectan alguna situación irregular al momento de recargar combustible, ya sea por la calidad del energético o diferencias entre el precio informado y lo que marca el surtidor, entre otros, pueden presentar el respectivo reclamo, desde su teléfono celular, ingresando a www.sec.cl, sección “Reclamo o Denuncia por Combustible”.

En el caso de las estufas a gas o kerosene, deben usarse en ambientes ventilados y no ser ubicadas en baños o dormitorios. De la misma forma, estos artefactos no deben estar en contacto con elementos potencialmente inflamables, como cortinas o muebles.