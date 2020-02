Sección Cartas al Director Diario El Heraldo

Opinión 19-02-2020

En edición del día domingo 16 de febrero del 2020 (página 5) el Sr. René Recabarren Castillo, mediante carta dirigida a su medio de comunicación, relata una serie de acontecimientos ocurridos durante su hospitalización en el servicio de Pensionado del Hospital de Linares. Como institución pública somos respetuosos de la opinión de nuestros usuarios, derecho consagrado en la Ley 20.584 del año 2012 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención de salud.



Respecto a lo manifestado por el Sr. Recabarren podemos indicar lo siguiente:



El servicio de Pensionado posee camas de control manual y eléctrico, las cuales cuentan con los estándares de seguridad para recibir un paciente, como frenos, barandas y control de posiciones (subir, bajar cama y respaldo). Lamentablemente no disponemos de camas eléctricas en todas las salas y las habitaciones por normativa de Unidad de Infecciones intrahospitalarias no pueden tener aire acondicionado. Debido a la antigüedad de la infraestructura, no es posible instalar algún sistema de aire alternativo por lo que se deben abrir las ventanas de forma intermitente para poder ventilar y realizar el recambio de aire en ellas, en donde las puertas de cada habitación, son controladas por los mismos pacientes, visitas, profesionales de la salud y auxiliares del aseo.

Pensionado cuenta con camisas para los pacientes, pero se solicita a los usuarios traer su propio pijama, porque para ellos es más cómodo, así como también traer su toalla, ya que es de uso personal e higiénico. Este servicio, a diferencia de las salas comunes cuenta con dos tipos de habitaciones: individuales y compartidas (2 camas). El día de la hospitalización del paciente, el servicio se encontraba a plena capacidad por lo que no contaba con disponibilidad de habitación individual, por lo que paciente acepta habitación compartida ya que su estadía sería muy corta. En relación a limpieza de la habitación se conversa con Auxiliares de turno, quienes refieren que el aseo se realizó de forma intermitente en la habitación y el retiro de basura se efectuó 3 veces en el turno de acuerdo a rutina establecida.

Por otro lado, cada sala cuenta con timbre individual y si en algún momento no se acudió por su llamado, es porque el servicio se encontraba con gran número de usuarios, en su mayoría postrados, además de recibir ingresos de pacientes que tenían cirugía programada, que requieren aún más dedicación porque se deben preparar y llevar a pabellón.

El hospital no cuenta con “botellas pisqueras ni vasos plásticos” como se indica en su misiva. A su ingreso, personal de alimentación entrega un jarro con agua y un vaso (ambos de vidrio).

La recepción del servicio de pensionado cuenta con dos módulos de trabajo, con sus respectivos equipos computacionales y funcionarios administrativos. Estos últimos son los encargados del ingreso administrativo del paciente, confección de cuentas médicas y toda aquella documentación normativa y necesaria de realizar durante la estadía del paciente. Sólo existen 2 equipos en el área de Recepción de Recaudación y 2 equipos computacionales al interior de la clínica del pensionado, estos últimos son utilizados por médicos y enfermeras para realizar registros clínicos de cada paciente.

En relación a lo señalo sobre “presupuesto de hospitalización”, es necesario señalar que en el caso del Sr. Recabarren, el Ingresa el día martes 11 de febrero a hospitalizar y es dado de alta el día miércoles 12 de febrero. Los pacientes que realizan ingreso bajo sistema previsional de Isapre en convenio con el Hospital de Linares, no realizan la cancelación de su cuenta médica en forma directa por cajas de recaudación al momento de su alta o egreso. La cuenta médica es entregada a los pacientes o quien les represente en un plazo máximo de 5 días hábiles posteriores al egreso del paciente, acompañado de programa médico y documentación adicional conforme a requerimientos de cada Isapre. Esto se encuentra normado y se fundamenta en la necesidad de las Isapres de documentación accesoria que solo se obtiene después del egreso del paciente en registros de ficha o historial clínico. En el caso del Sr. Recabarren la documentación completa fue entregada el jueves 13 de febrero a su hijo, es decir, al primer día hábil siguiente a su egreso hospitalario, cumpliendo cabalmente con los plazos estipulados.

Dr. Francisco Azócar Zubicueta

Director (S)

Hospital de Linares