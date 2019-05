Crónica 18-05-2019

Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego presentó Cuenta Pública Participativa 2018 con énfasis en Organizaciones de Usuarios de Agua

En la instancia, Federico Errázuriz recalcó que con los recursos disponibles en 2018 la institución logró bonificar más de 1.500 proyectos, logrando una inversión público-privada que superó los $85.000 millones.



Santiago, jueves 16 de mayo de 2019.- “Nuestro accionar se materializa en un apoyo constante a los agricultores y a las organizaciones, intentando incorporar los avances tecnológicos y enfrentar los desafíos de la escasez hídrica impulsando una rápida adaptación de sus capacidades productivas con especial cuidado de hacer un uso sustentable y eficiente del agua disponible”, enfatizó el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Federico Errázuriz, en la presentación de la Cuenta Pública Participativa 2018.



En la instancia, recalcó que, con los recursos disponibles en 2018 -$61.000 millones-, la institución logró bonificar más de 1.500 proyectos, logrando una inversión público-privada que superó los $85.000 millones. En igual período, se tecnificaron más de 14 mil hectáreas (ha) con sistemas más eficientes como son: el riego por goteo, microaspersión o aspersión, y se incorporaron 9.700 ha a la superficie regada del país. “El 86% de los recursos que bonificamos en 2018; es decir, más de 52 mil millones, fueron entregados a productores agrícolas pequeños y medianos, incluyendo sus organizaciones”, destacó.



De igual manera, relevó la bonificación de 166 proyectos de tecnificación con energía fotovoltaica y de 4 proyectos de generación mediante minihidros, todos ellos por una inversión de $5.200 millones de pesos; el apoyo a los remolacheros de Linares, a través de un concurso especial de tecnificación de $400 millones para la provincia; el fomento a una inversión público privada de $340 millones en proyectos de hidroponía en Arica y Parinacota, y la disposición de $800 millones destinados a la incorporación de telemetría en pozos, lo que permitió, por primera vez, en la historia dotar a las Comunidades de Aguas Subterráneas de información fidedigna que les permitirá mejorar su gestión.



“En 2018 pudimos realizar 57 iniciativas de inversión, con un presupuesto de más de 3.400 millones de pesos, siendo las más emblemáticas ‘Diagnóstico de riego en el Canal Imperial (Plan Impulso Araucanía)’; ‘Transferencia para mejorar el recurso hídrico en los sectores de Huara y Colchane en la región de Tarapacá’, el ‘Fortalecimiento a las Comunidades de Aguas Subterráneas Ligua - Petorca’, el ‘Diagnóstico de obras de acumulación en Aysén’, el ‘Diagnóstico y propuestas para el desarrollo de proyectos de riego en Magallanes’; los ‘Programas de capacitación en adaptación al cambio climático’ y los ‘Programas de transferencia para el uso del recurso hídrico en las provincias de Melipilla y Colchagua’”, agregó Errázuriz.



En la presentación, indicó que “los 34 años en que hemos administrado la Ley N°18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje nos brindan la oportunidad de trabajar juntos a través de alianzas público–privadas. Creo que ese es el mejor camino para la agricultura chilena, construir confianzas y unir nuestros esfuerzos”.



Asimismo, Federico Errázuriz destacó que el trabajo del Ministerio de Agricultura, liderado por el Ministro Antonio Walker y el Subsecretario Alfonso Vargas, está estructurado en 4 ejes fundamentales para el desarrollo de la actividad agrícola: Desarrollo Rural, Asociatividad, Sostenibilidad y Modernización.



“Como institución, la Comisión Nacional de Riego está presente en cada uno estos ejes, siendo nuestro desafío apoyar su desarrollo en las actividades asociadas al riego a través de los siguientes 5 ejes estratégicos para el período 2018-2022, estos son: Prorrogar y Modernizar la Ley N°18.450, Fortalecer a las Organizaciones de Usuarios de Aguas, Incorporar nuevas fuentes, Impulsar el Plan de Grandes Obras y Promover la colaboración y participación”, profundizó.



Por su parte, el Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, destacó el rol que tiene la institución en el escenario de cambio climático y escasez hídrica. “Sin agua no hay agricultura, sin agua no hay vida. No en vano, en un año de restricción, el presupuesto de la CNR está creciendo. Tengo la suerte de haber estado el viernes pasado en Paihuen lanzando un nuevo Fondo Concursable para las Organizaciones de Usuarios de Aguas, viendo en terreno lo importante que es este apoyo para su desarrollo”, puntualizó.



A su vez, relevó el rol de la institución como “nuestro brazo de empuje para lograr en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas despegar con las grandes obras, la infraestructura de riego que es vital considerando lo que viene ocurriendo con el cambio climático”.



Por otra parte, José Luis Fuentes, jefe del Departamento de Estudios y Desarrollo de Sociedad del Canal de Maipo, valoró que se hiciera una revisión “bastante precisa de todos los avances tanto a nivel local como nacional, desde Arica hasta Magallanes, ya que hoy existen necesidades crecientes en cuanto a riego en todo el país”.



“Hay un tema relevante que nosotros también estamos viendo como la recarga de acuíferos en todas sus formas. Considero súper importante la iniciativa de empezar a trabajar, como se mencionó con instituciones como CSIRO, respecto a lo que es la infiltración en Chile. También me parecieron muy interesantes estos nuevos Fondos Concursables que muchas veces son esos pequeños impulsos que se necesitan y que pueden generar un gran impacto en las organizaciones de usuarios de aguas”, sostuvo.