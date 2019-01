Política 22-01-2019

Secretario General de RN por “Ley Machuca”: “no nos gusta que nos impongan las cosas”

Tras la reunión semanal Chile Vamos, el secretario general de Renovación Nacional (RN), Felipe Cisternas, se refirió al proyecto de “ley Machuca” que impulsa la oposición y que pretende que los colegios particulares aseguren un 30% de los cupos en los procesos de admisión para niños de familias vulnerables.

En ese sentido, el dirigente advirtió que “quiero invocar un principio que para nosotros es súper importante, que es el principio de la libertad. No nos gusta que nos impongan las cosas, no nos gusta la obligación, nos gusta la libertad”.

“Indudablemente estamos dispuestos a conversar y debatir el tema. Y perfectamente puede haber el día de mañana un privado que opte y ceda en ese sentido. Y bienvenido sea. Pero no a la obligación, y ese es el tema central en todos los aspectos”, remarcó.

En relación con el posible retiro del Frente Amplio del acuerdo opositor para liderar la Cámara de Diputados, el secretario general de la colectividad afirmó que “siempre ha existido una oposición constructiva y una destructiva. Las cosas no han cambiado y yo creo que no van a cambiar”.