Nacional 27-01-2018

Sector de la NM buscaría negociar con el próximo gobierno el nombre del quinto consejero del Central

Algunos senadores empezaron a plantear la idea de que sea la administración de Sebastián Piñera quien proponga el nombre, para que se vea presionado a transar en otros nombramientos La elección del consejero del Banco Central que reemplazará al cupo dejado por Sebastián Claro en diciembre quedó postergada para marzo, tras el cierre del año legislativo. Han quedado en la carrera para ocupar la silla las opciones de Rodrigo Cerda, actual director alterno de Clapes-UC, y Alberto Naudon, gerente de la división de estudios del Banco Central. Sin embargo, cada día hay más certeza respecto a que Cerda asumiría el cargo de Director de Presupuestos, trabajando codo a codo con Felipe Larraín, quien será ministro de Hacienda. Ahora bien, en los últimos días ha crecido la inquietud en algunos senadores de la Nueva Mayoría respecto a la negociación. De hecho, han ido levantando algunas condiciones al respecto, las que están más bien relacionadas con otros procesos, lo que no ha tenido buena acogida ni en Chile Vamos ni en el equipo de Sebastián Piñera. Se trata de nombramientos como el del Tribunal Constitucional. Si bien en la oposición no quieren transar su opción en el TC -donde figuran nombres como el del abogado Sebastián Soto-, en la Nueva Mayoría han empezado a surgir ideas de presión respecto a negociaciones como esta. Una de ellas es dejar que el mismo gobierno de Piñera elija quién será el próximo consejero, para tener que negociar los votos con los senadores oficialistas, que tendrían así mayor poder de negociación. Sin embargo, dicha idea es rechazada por el Ejecutivo, quienes señalan que la Presidenta Bachelet no va a renunciar a una facultad que le corresponde ejercer.