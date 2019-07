Social 24-07-2019

Sector rural de Name recibió operativos del municipio cauquenino

Los vecinos de esta localidad recibieron servicios prestados en odontología, oftalmología, medicina, asesoría social y atención de animales.

Tal como se ha venido realizando en los últimos 11 años, un equipo municipal, encabezado por el alcalde, Juan Carlos Muñoz, llegó al sector rural de Name, donde más de 90 personas participaron de las jornadas de trabajo

En la instancia se contó con atención de un médico, dentista, asistentes sociales, oftalmólogo, peluquería, atención social y de animales y trabajos para arreglos de camino y pozos de agua.

El presidente de la agrupación de adultos mayores de Name, Saúl Meza, destacó la importancia de acercar a ellos la atención social, odontológica y de salud, como el arreglo de sus caminos vecinales, entre otros servicios.

Desde el municipio se dijo que los trabajos en terreno en los sectores rurales y urbanos no se detendrán, ya que se está trabajando con un calendario para la temporada 2019, que contempla más de 86 sectores de la comuna de Cauquenes.