Crónica 30-11-2019

Sectores económicos sufren una fuerte caída en octubre y la producción manufacturera baja 5,8%

Por su parte, el sector minero y el de electricidad, gas y agua también cerraron el mes con números negativos, en un mes marcado por el inicio de la crisis.



Con número negativos cerró el mes de octubre el Índice de Producción Industrial (IPI) que desarrolla el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), esto porque según un boletín publicado durante esta mañana por el organismo, el índice que componen las actividades de manufactura, minería y electricidad, gas y agua disminuyó 3,4% en doce meses.

De los tres índices considerados, el que sufrió la mayor caída fue el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), pues presentó una disminución del 5,8% interanualmente, incidiendo -2,692 pp. en la variación del IPI. Según el INE, esto se explicaría "en gran medida, por la disminución interanual de 10,6% en la elaboración de productos alimenticios, que incidió -3,660 pp. en la variación del índice general".





En cuanto a los productos manufactureros que presentaron una menor producción durante el mes pasado, destacaron las harinas y gránulos de pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos debido a una menor captura por veda. También se percibió una disminución en la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, lo que se justificó en una menor fabricación de vino de uvas frescas (excepto vino espumoso) envasado, a causa de paralizaciones temporales en algunas plantas del rubro por la contingencia nacional. "La tercera influencia negativa en el índice general provino de la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo, debido, principalmente, a una menor producción de tarros, pomos y envases similares de hierro, acero, aluminio y otros materiales metálicos (excepto para gases comprimidos o licuados) por el cierre temporal de algunas fabricas", explicaron.

En tanto, el Índice de Producción Minera (IPMin) también presentó una disminución de 1,7% respecto al mismo mes del año pasado, restando 0,728 pp. a la variación del IPI como consecuencia de la menor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que lo componen. Esto porque la Minería metálica (divisiones 04 y 07) se contrajo 1,1% y restó 1,002 pp. a la variación del índice, mientras que la minería no metálica (división 08) se redujo 12,5% e incidió -0,737 pp. en la variación del IPMin.

Por el contrario, los recursos energéticos (divisiones 05 y 06) presentaron un incremento de 9,5% en comparación con octubre del 2018, aportando 0,055 pp. en la variación del índice, lo que se debió a una mayor producción de gas natural y petróleo crudo. Finalmente, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) se contrajo 0,1% en relación con octubre del año pasado, restando 0,005 pp. al resultado, lo que se justifica en que la electricidad presentó una incidencia negativa de 1,666 pp. en la variación del IPEGA, producto de la menor generación eléctrica del tipo hidráulica. En tanto, el gas aumentó su actividad (1,279 pp.), al crecer 12,8%. Por otro lado, la regasificación presentó una baja en su actividad, mientras que el agua vivió una incidencia positiva de 0,334 pp., al crecer 1,8%. Cabe consignar que las cifras divulgadas por el organismo reflejan parte del mes de octubre, cuando se inició una ola de protestas y hechos de violencia que han afectado a la economía.





Plataforma del Gobierno para diálogos ciudadanos ya suma 45 mil visitas e inicia nueva etapa con consulta individual



Una serie de actividades sostuvo ayer el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, durante su visita por Los Lagos, región donde participó de dos diálogos ciudadanos organizados en Puerto Varas y Los Muermos. Esto en medio del proceso de escucha social impulsado por el Gobierno y que este jueves sumó nuevas etapas. A una semana desde que el pasado viernes se lanzara la plataforma Web "El Chile que queremos", buscando canalizar las opiniones de la ciudadanía, el sitio suma unas 45 mil visitas, según señalaron hoy a Emol desde La Moneda.



Desde ese día, las personas interesadas pueden subir en el sitio los resultados de los cabildos autoconvocados que ya se han realizado en el país y que comenzaron a surgir luego del estallido de la crisis social. A la fecha, se han ingresado más de 50 actas de este tipo de diálogos en la página. Dos nueva modalidades Este jueves, en tanto, se habilitaron dos nuevas modalidades, así se dispuso la opción de responder una consulta individual, donde el usuario podrá acceder a un formulario personal donde puede expresas sus ideas ante distintas preguntas. Hasta ahora, el Gobierno contabilizada 100 consultas individuales desde ayer. Entre las interrogantes que deben contestar las personas se mencionan: ¿Cómo me he sentido durante las últimas semanas? (en relación a sentimientos y sensaciones); ¿cuáles considero que son las principales necesidades del país?; ¿cuáles son las principales necesidades que enfrento personalmente o que existen en mi hogar y/o familia?; ¿cuál es el rol del Estado para satisfacer estas necesidades? (del país). Asimismo, se pregunta: ¿Cuál es el rol de otros actores sociales (empresa, organizaciones sociales, medios de comunicación, comunidad, etc.) para satisfacer estas necesidades? y ¿cuál es mi contribución personal para construir el Chile que queremos? Además de datos sociodemográficos como el nivel educacional. Aquellas personas que quieren ocupar esta opción, podrán subir online su acta individual, enviarla por correo o bien solicitar una versión impresa que se puede entregar en oficinas de ChileAtiende, Indap, Prodemu, Fundación para la Familia, gobernaciones e intendencias.