Social 20-03-2020

Seguir las medidas preventivas es fundamental Los niños también deben respetar la cuarentena

- Se recomienda no asistir al control de niño sano por el momento, si no hay enfermedad.

Muchas son las preguntas que están haciendo madres y padres a los pediatras por estos días. Aunque se sabe que los niños presentan un menor riesgo de enfermar de manera grave de Covid-19, ellos pueden ser portadores y contagiar a otros grupos de mayor riesgo.

Ante esta situación, surge la pregunta de si debemos o no continuar llevando a nuestros hijos al control de niño sano.

El pediatra y docente de la Facultad de Medicina UCM, Dr. Guillermo Llévenes, explicó que “Hay que disminuir los controles de niño sano dado que la cuarentena debe ser respetada de forma estricta para evitar la propagación del virus a la población de riesgo. Como pediatra recomiendo que los niños respeten la cuarentena y que los controles de niño sano se posterguen”, recalcó.

Distinta es la situación cuando un menor presenta síntomas de alguna enfermedad. “Claramente si hay un niño que tenga una enfermedad respiratoria, sea alta o baja, que no responda con las medidas típicas de un manejo de un cuadro gripal o viral, como paracetamol u otro medicamento, debería tener un control con su médico. Esos controles son necesarios cuando los niños están enfermos, ya que también podrían estar teniendo la enfermedad de Covid-19, así es que habría que examinarlos y hacer los exámenes correspondientes si es pertinente”, explicó el Dr. Llévenes.

Finalmente reiteró la importancia de la prevención, “Lavarse las manos, respetar la cuarentena y no visitar a familiares, ya que esto no es estar de vacaciones, debemos tomarlo muy en serio. Es el momento en que debemos seguir estas medidas preventivas, ya que después podría ser muy tarde, así que es fundamental respetar estas indicaciones”, puntualizó el pediatra de la UCM.