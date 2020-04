Crónica 14-04-2020

Según datos de Sidco Conaf-Corma: Incendios Rurales en el país y en la región aumentan pese a emergencia por Coronavirus



En la región del Maule a la fecha van 1.026 incendios, lo que representa un 17% más que la temporada anterior.

Un importante incremento de incendios forestales se ha registrado en los últimos días en el país y en la región del Maule. Pese a la pandemia del coronavirus, las restricciones de movimiento y las menores temperaturas, según datos de Sidco Conaf y Corma, los incendios rurales en los últimos días han aumentado significativamente llegando a cifras superiores a igual periodo de la temporada 2018-2019.



En la semana anterior s tregistraban 7.254 incendios rurales, lo que representa un 9% más que la temporada 2018-2019, periodo en el que a la fecha se registraban 6.629 incendios. En cuanto a la superficie dañada a la fecha hay más de 94 mil hectáreas afectadas lo que significa un incremento de un 22% que el año anterior.

A nivel nacional, en tanto, el aumento de incendios forestales y de superficie afectada se ha dado en mayor medida en vegetación natural con 53 mil hectáreas dañadas, equivalente al 57% de las 94 mil hectáreas totales registradas a la fecha.



INCENDIOS EN MACROZONA FORESTAL

De la macrozona forestal que comprende desde las regiones de O´Higgins hasta Los Lagos, a la fecha se ha observado un 42% más de ocurrencia de incendios forestales en comparación a la temporada anterior, de los cuales, 2.977 incendios han sido ocasionados intencionalmente.



Por ejemplo, en la región del Maule a la fecha van 1.026 incendios, lo que representa un 17% que la temporada anterior. Sin embargo, el dato más relevante es la variación de la superficie dañada. Mientras el año anterior hubo 7.023 hectáreas, la temporada actual asciende a 20.653, es decir, un 194% más.



“Los índices de intencionalidad -de hasta un 70%- nos preocupan enormemente, porque representan un desafío aún mayor, ya que el dolo no se modifica con campañas preventivas”, asegura Juan José Ugarte, presidente de Corma.



“Las condiciones climáticas aumentan la posibilidad de propagación de los incendios, pero hay que tener claro que no son la causa. Según cifras de la PDI, el 99,8% de los incendios son por causas humanas, ya sea por negligencia o intencionalidad. Estamos trabajando intensamente en generar conciencia para que los descuidos o las negligencias en el uso del fuego no generen siniestros”, comenta Ugarte.



LINARES



Ayer, antes del mediodía, un incendio de pastizales en el Pasaje Polcura de la población Yerbas Buenas, movilizó a bomberos, quienes reiteraron el llamado a la comunidad a mantener actitudes responsables para evitar este tipo de incendios en sitios eriazos que ponen en riesgo las viviendas cercanas.