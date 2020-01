Crónica 05-01-2020

Según encuesta ENADEL Dan a conocer los oficios más escasos en el Maule

Carpinteros, choferes, ayudantes de cocina y panificadores son algunos de los oficios que detectó el sondeo, el cual consideró cuatro sectores económicos: industria manufacturera, construcción, transporte y turismo.

Una mayor demanda por las carreras de nivel técnico y por oficios, en vez de carreras de nivel universitario, son parte de los resultados de la ENADEL de la Región del Maule, la primera encuesta de demanda laboral dirigida a empresas que se realiza en el país, y que se aplicó durante 2019. Así lo expresó Irma Carrasco, directora del Observatorio Laboral del Maule (OLM) –ejecutado por la Universidad Católica del Maule-, quien participó en la jornada de capacitación Chile Dual junto a Matías Almeida, analista de datos del Observatorio.

En su exposición, Irma Carrasco enfatizó en la importancia de conocer los resultados de la encuesta, porque permite entender cómo opera el mercado y proyectar qué oficios o carreras estudiar. En el caso de la región del Maule, precisó que se debe considerar que la zona es la tercera con mayor tasa de ruralidad y con los salarios más bajos a nivel país. Dado este contexto, la directora dijo que resulta importante valorar la formación técnico-profesional como una alternativa futura de empleo decente.

Matías Almeida, por su parte, entregó los resultados preliminares de la encuesta ENADEL, que consideró cuatro sectores económicos: industria manufacturera, construcción, transporte y turismo. Para el sector construcción, algunas de las ocupaciones escasas detectadas en la encuesta son las de jornal, carpintero, prevencionista de riesgo y electricista.

RESULTADOS POR SECTOR

La encuesta arrojó que para estas ocupaciones hay escasez de postulantes o los candidatos no cumplen con las competencias técnicas. De acuerdo con lo informado por Almeida, en el sector de transporte y almacenamiento, se produce una situación diferente, puesto que la dificultad para encontrar trabajadores radica en que los candidatos adolecen de habilidades blandas o socioemocionales.

Es el caso de choferes, auxiliares de bus, parquímetros o encargados de aseo. Una situación algo más compleja se observó en el sector turismo, donde la escasez se produce por falta de experiencia laboral o porque los candidatos no muestran competencias. En ese caso, se trata de ayudantes de cocina, garzones, recepcionistas de hotel y mucama. En tanto, en la industria manufacturera, la ENADEL evidenció que las ocupaciones escazas se relacionan con los panificadores, vendedores, choferes, pasteleros y repartidores, donde las dificultades para encontrar estos oficios se relacionan con candidatos sin competencias, falta de experiencia o escasez de postulantes.

La directora del Observatorio recordó que es importante que la encuesta ENADEL no solo detecta cuáles son las ocupaciones escazas para la Región del Maule, sino que también realiza una prospección a doce meses acerca de si van a existir o no puestos de trabajo. Recordó además que, la encuesta incorporó empresas pequeñas, medianas y grandes, a las que se aplicó un cuestionario que recaba información sobre competencias y habilidades técnicas, actitudinales y transversales.

LICEOS TÉCNICO PROFESIONALES

Irma Carrasco informó que un hallazgo interesante es que son pocos los requerimientos de las empresas por profesionales universitarios: “Casi toda la demanda está centrada en oficios y carreras de nivel técnico medio”, precisó. Agregó que los datos recogidos por la encuesta permiten pensar en ofrecer carreras de nivel técnico que exigen especialización. Agregó que a ello se suma la creciente automatización y mecanización, donde se requiere el manejo de tecnología de punta, por lo que resulta un área de desarrollo del currículum para los liceos técnico profesionales. La participación del Observatorio en la capacitación de Chile Dual permitió a los presentes considerar la relación entre lo que actualmente ofrecen los liceos y las necesidades del mercado.

Matías Almeida, en tanto, informó que el objetivo de la ENADEL es estudiar tanto la dotación de trabajadores como los requerimientos de capacitación de las empresas con el fin de mejorar su productividad y empleabilidad. En la región del Maule, se aplicaron cuestionarios a 298 empresas de los cuatro sectores económicos, a los que se sumó el sector agroindustrial por su relevancia para la zona, lo que implicó que se aplicaran un total de 350 encuestas.