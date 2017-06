Crónica 01-06-2017

Según evaluaciones sólo el 24,4% de los chilenos puede comunicarse en inglés Académicas UCM expondrán en congreso nacional que aborda la importancia del bilingüismo

Con el objetivo de potenciar más la investigación en al área de la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en Chile, un grupo de académicos de interesados en indagar en esta área de la educación, formó hace un tiempo la Red de Investigadores Chilenos en English Language Teaching (RICELT).

En este contexto, se llevará a cabo este viernes en la Universidad de Santiago, el segundo congreso organizado por esta asociación, donde participarán investigadores, académicos, profesores y estudiantes de pre y postgrado en Chile y el extranjero.

En la ocasión las académicas del Departamento de Idiomas de la U. Católica del Maule (UCM), Valeria Sumonte, Andrea Fuentealba y Nicolle Suazo, presentarán los resultados de estudios que han llevado a cabo durante este último año.

“El año 2003 el Gobierno comenzó a promover su interés en que los ciudadanos seamos bilingües, para ello, ha implementado diferentes estrategias a nivel educacional”, indicó Sumonte, quien luego agregó que “Chile no se puede considerar bilingüe y al parecer está lejos de la meta, ya que al revisar las evaluaciones estandarizadas, un grupo pequeño (24,4%) de evaluados se puede comunicar en inglés y a nivel básico”, comentó.

Dentro de los objetivos de esta conferencia, se plantea busca valorar la importancia de la investigación chilena en English Language Teaching (ELT) para informar prácticas de aula, ofrecer conexiones concretas entre la teoría y la práctica educativa, y dar a sus miembros de diferentes ámbitos de la educación, la oportunidad de conocerse y compartir sus investigaciones nacionales.

“El desafío mayor, dice relación con las estrategias implementadas, las que estaban enfocadas a estudiantes en contexto de vulnerabilidad, y que al revisar la encuesta CASEN 2016, se evidencia que existe un nexo estrecho entre aquellos estudiantes que no logran el dominio del idioma y estos contextos de vulnerabilidad”, argumenta la académica UCM, Andrea Fuentealba.

Muchas veces se dice que los profesores no dictan sus clases en inglés, sino que usan el español, pero como menciona Suazo, “hay estudios actuales que establecen el uso del español en la sala de clases como una herramienta que contribuye a la enseñanza de una lengua extranjera”.