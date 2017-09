Opinión 02-09-2017

Según lugar y hábitos familiares Dime cómo eres y te diré qué perro necesitas

- Para los más pequeños, especialistas recomiendan al popular “Washington” de Condorito o el Bulldog Inglés, hoy por hoy, la raza favorita de los chilenos; para los amantes del deporte, nada mejor que un arreador de ganado.



Razas hay muchas y elegir cuál será la que mejor se adapte al estilo de vida de una familia o persona, puede ser un dolor de cabeza. Como el ser humano, hay perros de personalidad fuerte, otros tímidos; están los extremadamente cariñosos, revoltosos o los intolerantes. Pero a diferencia de las personas, cada variedad tiene particularidades genéticas que hacen más fácil su elección.

Sobre esto último, los expertos prenden las alarmas. El médico veterinario Patricio León comenta que el Art. 25 de la nueva Ley de Tenencia Responsable de Mascotas, mejor conocida como “Ley Cholito”, exige la esterilización temprana de los animales (perros y gatos), lo que además de dañar la salud de los animales -asegura-, podría generar problemas de socialización y conductas distintas a la naturaleza de la raza.

Mientras tanto, el médico veterinario y miembro de la Comisión de Crianza del Kennel Club de Chile, Milenko Ullrich, dice que todavía se puede hacer una selección que dependa de los hábitos o características propias de las personas.

Un perro ideal para los más pequeños -dice Ullrich- es aquel de carácter tranquilo, que no se irrita y que sea paciente; muy paciente. En este grupo están el famoso Terrier Chileno, conocido como el popular “Washington” de Condorito; el Bulldog Inglés, actualmente el perro favorito de los chilenos; el Labrador Retriever o el Corgi. Éste último, también recomendado para personas de la tercera edad, dice el experto. Y, si no, preguntar a la Reina Isabel II, quien durante su regencia ha tenido más de 30 perros de esta raza, todos descendientes de Susan, una Corgi Galés de Pembroke, que le regalaron a los 18 años.

Por supuesto, junto a la recomendación de razas, siempre será necesario trabajar la buena convivencia, el respeto y los límites, así como asumir un compromiso de por vida con la mascota, según dicta la Ley Cholito.

Otro ejemplar ideal para la casa o departamento -para chicos y grandes; para toda la familia- es el Schnauzer miniatura. Aunque excelente guardián, no suelen ser bravos, sino, por el contrario, muy bien portados y dedicados a agradar en todo momento a sus “amos”.

Patricio León agrega un quinto elemento: el pequeño Pug, una raza muy popular entre los animales de compañía y, lo más importante, que requiere poco espacio, perfecto para personas sedentarias.

Al contrario del Pug, los famosos pastores alemanes, un bien hidratado Husky Siberiano, el Golden Retriever o el Fox Terrier (“Milú”, en la historieta Tintín) -afirman los especialistas- nacieron hechos para correr. “Si te gusta trotar o la vida outdoor, debes optar por razas generalmente grandes (salvando el Fox Terrier), aunque no cualquiera”, asegura el veterinario del Kennel Club, Milenko Ullrich. “Y lo mejor es fijarse en su historia. Generalmente estos perros han sido ocupados para el arreo de ganado o manejar rebaños, como el Pastor Australiano”, agrega.

Los especialistas coinciden en recomendar que, al igual que las personas, siempre será necesario añadir un entrenamiento adecuado, que además de trabajar los músculos, haya un espacio para manejar la tolerancia del animal al esfuerzo físico.

Por último, los veterinarios dedican un reglón para destacar a aquellas razas ideales para la terapia asistida. Patricio León, entre otros, menciona al Golden Retriever y labradores, que por su inteligencia y paciencia interactúan y tienen una sensibilidad especial con los pacientes.

A los dos anteriores, Ullrich agrega al perro Pila Peruano (mejor conocido como “Perro sin pelo del Perú”), que por esta característica genera un calor especial que se usa para aliviar el reumatismo; o el Bulldog francés, segundo en la preferencia de los chilenos y que, gracias a su tamaño compacto y actitud afable, resulta de gran alivio para personas en tratamiento.

“Lo único que quedaría en el aire -concluye el veterinario del Kennel Club de Chile- es qué va a pasar con la exigencia de castración temprana que dispone la nueva Ley de Tenencia Responsable. Si se aplica podría provocar cambios en el temperamento de estas razas. Por ello esperamos que de alguna forma se revierta esta situación”, insiste.