Crónica 26-01-2021

Segunda ola: Demanda de oxígeno ha aumentado un 95% en enero y se concentra en regiones



La tendencia se condice con el masivo movimiento a zonas del país por vacaciones.



La Subsecretaría de Redes Asistenciales activó un plan de preparación de las Unidades de Paciente Crítico a comienzos de enero, como parte de las medidas para manejar la actual ´segunda ola´ por Covid-19, de manera de verificar en terreno la capacidad de la red asistencial para incrementar la disponibilidad de camas críticas. Actualmente, se está en alerta con aquellas regiones que están más complicadas y al borde del colapso, como también delineando estrategias para que desde la Región Metropolitana se pueda apoyar a otras zonas del país.



En ese escenario, Sebastián Bosaans, gerente de Negocio Médico de INDURA, compañía de gases medicinales e industriales que ha tenido un amplio despliegue del suministro de oxígeno durante la pandemia a lo largo del territorio nacional, revela que diciembre se mantuvo con una tendencia sin movimientos, es decir, no bajó el requerimiento por este vital elemento. “Si bien en el peak de mediados del 2020, donde llegamos a suministrar hasta seis o siete veces más de oxígeno, en diciembre la demanda fue el doble de un mes normal, tendencia muy similar al comportamiento de Europa, específicamente de España, donde tenemos como referencia los indicadores globales de nuestra empresa matriz Air Products”.



El ejecutivo cuenta que, a nivel nacional y en relación a fines de 2020, “este mes hemos visto que la demanda por oxígeno ha crecido un 95% y la mayor necesidad está en regiones, de acuerdo a los rebrotes de casos en comunas como Iquique, Concepción, Puerto Montt y Chiloé, donde incluso la demanda por este gas medicinal se ha incrementado hasta tres veces, lo que nos ha llevado a poner en marcha planes de contingencia para enfrentar de mejor manera la demanda, como ha sido la tónica a lo largo de la emergencia sanitaria”, agregando que han tenido que generar –desde el año pasado- estanques de apoyo, adquisición de más cilindros y contenedores para ir cubriendo estas necesidades en hospitales (como los de Iquique, Castro y Quellón, actualmente).



INDURA está en constante coordinación con la Mesa Covid-19 del Ministerio de Salud (Minsal) como proveedor estratégico de oxígeno, por lo que están en permanente contacto “para afrontar la pandemia en coordinación y siendo consecuentes con las zonas donde hay mayor necesidad de camas, donde más se derivan pacientes, etc., para así distribuir lo más responsablemente posible el suministro y, a la vez, dar cierta tranquilidad a aquellos usuarios que temen quedar desabastecidos”, argumenta Bosaans.



Comenta que en nuestro país, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, “en esta ´segunda ola´ la urgencia hoy no está en la Región Metropolitana y eso se condice con el masivo movimiento hacia regiones”. Por ello “al haber concentración de la demanda en regiones, nuestras plantas productoras de gases a nivel nacional se vuelven más fundamentales aún”, concluye el ejecutivo.