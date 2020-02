Deporte 28-02-2020

Segunda Profesional Albirrojos debutaran con General Velásquez en el inicio del campeonato

Este lunes se pondrán a la venta nuevos carnet de abonados

Una interesante reunión se realizó en la municipalidad de Linares, entre los representantes del club de Deportes Linares, Marcos Álvarez, el timonel de la institución, el Gerente Deportivo Gabriel Artigues, el alcalde de la comuna Mario Meza Vásquez y los medios de comunicación. El objetivo de acuerdo a lo manifestado por la autoridad comunal fueron dos “la más importante es que la Corporación accedió a que no solamente se den las facilidades, respecto al valor de las entradas, abonados, socios. Tenemos una buena noticia para nuestros adultos mayores, 100 de ellos, tendrán acceso gratuito a los partidos de local que disputarán los albirrojos en el torneo de la Segunda Profesional. Por eso aprovecho de realizar el llamado a los a quienes tienen 60 y 65 años damas y varones respectivamente m con su registro social de hogares, para que concurran a la oficina del adulto mayor en calle Freire 470, para que puedan acceder a este beneficio y en segundo lugar, no menos importante también es la información que debe ser fluida y entregada de manera oportuna y objetiva a los medios de comunicación para que estos a su vez bajen la información a toda la comunidad. Finalmente hago un llamado para que este año más que nunca se sumen a esta campaña para apoyar al equipo que representa y lleva el nombre de nuestra ciudad por todo Chile”.

Corporación

En tanto que el presidente de la Corporación, dijo que “tal cual lo manifestó el alcalde, hemos liberado 100 carne de adultos mayores a disposición del municipio para que nuestros abuelitos, puedan acceder a este beneficio de 22 partidos. Por eso deben acercarse a la oficina del adulto mayor. Adicionalmente continuamos con nuestra campaña del socio , ya llevamos cerca de 250 , mucho más de lo que teníamos el año pasado y desde el lunes, vamos abrir carnet de abonados que va a permitir a un precio menor , tener la ocasión de asistir a 11 0 16 partidos de la Segunda Profesional, por un valor de $38.500 ; en tanto que el carne de niño , tendrá un costo de $8.500 , y tendrá acceso a 16 partidos del campeonato y para los estudiantes , también abra un carne cuyo valor es de $17.000 , que les permitirá ser testigo ocular en el Tucapel Bustamante Lastra de partidos por el campeonato y liguilla , pero no a los amistosos ni Copa Chile”.

Entradas

En este tema el valor de los tickets para los partidos de local del “depo”, costaran, 5 mil pesos Galería, Tribuna 7 mil, Niños 1500 y Block J 9 mil pesos. Pero, fueron claros en señalar que estos valores podrán tener variaciones dependiendo del espectáculo que se realice, porque estamos sujetos al programa de Estadio Seguro, donde están los encuentros denominados A, B y C. O sea, la categoría del partido ya que, eso involucra un mayor gasto. Por eso lejos es mejor hacerse socio o abonado para que puedan ahorrar , los esperamos en calle Maipú 282 .

Gerente Deportivo

Gabriel Artigues, hablo del modelo único que se esta implementando en Deportes Linares “es la convivencia de la Sociedad Anónima con el Club, nosotros estamos trabajando juntos, donde esta institución esta siendo respaldada por la SADP. Queremos que Deportes Linares, siga perteneciendo a los linarenses, que defiendan sus colores, su historia y no perder la cercanía con la gente, porque esto sin duda forma parte de la magia del futbol, que hace que este sea un deporte tan especial”. En lo deportivo el objetivo es buscar el ascenso a la Primera B.

Fixture

Ya se conoce el calendario que deberá recorrer la “maquinita” linarense en el campeonato de la Segunda Profesional. El debut, será en casa ante General Velásquez, el 21 0 22 de marzo. El resto continua con las siguientes fechas:

2.- D. Concepción – D. Linares

3.- Vallenar – D. Linares

4.- D. Linares – Iberia

5.- San Antonio Unido – D. Linares

6.- D. Linares – D. Colina

7.- I. Cauquenes – D. Linares

8.- D. Linares – F. Vial

9.- D. Recoleta – D. Linares

10.- D. Linares – Lautaro de Buin

11.- Colchagua – D. Linares

Partido amistoso

Buscando la identidad con las comunas vecinas, el cuadro de Deportes Linares, viajara mañana a la comuna histórica, para enfrentar al cuadro del Deportivo Yerbas Buenas, en un partido amistoso que se disputara en el estadio de esa comuna. El valor de la entrada tendrá un costo de 2 mil pesos. Un duelo que tiene una mirada social, sumando la alegría de todos los yerbabueninos que verán en acción al equipo que representa al Maule Sur, en el torneo de la Segunda Profesional.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo