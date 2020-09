Deporte 20-09-2020

Segunda Profesional Comenzó el campeonato sin grandes sorpresas y con tres líderes



- Concepción, Fernández Vial y San Antonio Unido marcaron diferencias

Sin el debut de los albirrojos, se dio inicio al torneo de la Segunda Profesional. No hubo mayores novedades en la primera fecha. Era de esperar que los cuadros que invirtieron más recursos son los que vencieron.

Deportes Concepción, se desplazó al estadio El Teniente de Rancagua, para enfrentar a Deportes Colchagua. El reestreno en el profesionalismo, fue positivo. Los adiestrados por Esteban González, resolvieron el puzzle con anotaciones de los goleadores innatos y referentes en la ofensiva. A los 26, llegó el primer abrazo, tras la definición de Daud Gazale, que supo finiquitar con la pierna izquierda. En el minuto 60, Milton Alegre, pondría la igualdad transitoria para Deportes Colchagua.

Luego fue el turno Gabriel Vargas, otro sempiterno goleador, quien el minuto 73 resolvió sin marcas para decretar el tanto de la victoria.

En el clásico regional, disputado en el estadio Ester Roa Rebolledo, Fernández Vial, dirigido técnicamente por Jorge “peineta” Garcés, que se ha propuesto subir a la Primera B, los goles fueron marcados a los 28 minutos, por el jugador paraguayo del Almirante, Luis Riveros, para quebrar el cero a cero en un duelo jugado con gran intensidad. La igualdad para Iberia, llegó a los 62 minutos, tras anotación de Lucas Fierro. Claro que la paridad seríaa temporal, porque a los 68 minutos, Jonathan Soto, fue el encargado de darle los tres puntos a los aurinegros en la llamada división de “bronce”.

Finalmente, otro de los líderes los “lilas” del puerto. El equipo del SAU, jugó en el estadio Nicolás Chahuán de la Calera, en calidad de forastero ante el elenco de Recoleta. San Antonio Unido. Se puso en ventaja, tras la anotación de cabeza, de Ignacio Pinilla, cuando el reloj marcaba la media hora de juego. El equilibrio transitorio llegaría a los 66 minutos, desde los doce pasos, por intermedio de Matías Rubio. Pero, nuevamente Pinilla, a los 73, colocaría el definitivo 2 a 1 en favor de los de la Región de Valparaíso, sumando sus tres primeros puntos en el inicio del torneo.

El resto de la fecha, fueron dos empates. En el Bicentenario de la Florida y con arbitraje de María Belén Carvajal, arbitra FIFA, que estuvo en el mundial femenino en Francia.

Los cuadros de Colina y los vecinos de Independiente de Cauquenes, repartieron puntos, tras igualar 1 a 1. Dos conocidos en la banca de cada uno de los equipos. En los de la región metropolitana estaba Rodrigo “Kalule” Meléndez, en tanto que en los “rojos” de Cauquenes Luis Musrri. Abrieron la cuenta los del Maule Sur, tras gol convertido a los 53 minutos por el jugador Francisco Román. La igualdad para los adiestrados por el “Kalule”, llegó a los 57 minutos a través del jugador Gerson Martínez.

Cerrando la primera fecha de la Segunda Profesional el duelo jugado en el estadio La Portada, de la Serena. No se hicieron daño los elencos de Deportes Vallenar y Lautaro de Buin.

LO QUE VIENE

Llama la atención que el partido entre Deportes Concepción y Deportes Linares, en el debut de los albirrojos, aún no este programado como el resto de la fecha. En principio se jugaría el sábado 26 de septiembre en el estadio Ester Roa. Pero, aun no ha sido confirmado por la ANFP, en su sitio oficial. El resto de la segunda fecha se disputará de la siguiente manera:

Miércoles 23

Deportes Iberia – Recoleta 16:00 horas estadio: Germán Becker

Viernes 25

Lautaro de Buin - Fernández Vial 12:00 horas estadio: La Florida

San Antonio Unido – Deportes Colina 13:00 horas estadio: Elías Figueroa

Independiente Cauquenes - D. Colchagua 15:00 horas Fiscal de Talca

Sábado 26

G. Velásquez - Deportes Vallenar 12:00 horas El Teniente

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo