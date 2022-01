Social 19-01-2022

Segundo refuerzo contra el Covid podría reducir el nivel de anticuerpos, según la EMA



La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) planteó este martes que la inoculación en un corto periodo de tiempo de dosis de refuerzo contra el Covid-19 podría reducir los niveles de anticuerpos, eso sí, consideró razonable la administración de una cuarta dosis en personas con un sistema inmunitario deprimido.



Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación, aseguró que los reguladores de medicamentos en diferentes regiones, incluida la EMA, "están de acuerdo en que la administración de múltiples dosis de refuerzo con intervalos cortos en el tiempo no sería una solución sostenible a largo plazo".



"La administración repetida de refuerzos con varios intervalos de tiempo cortos podría reducir el nivel de anticuerpos que se pueden producir en cada administración, ya que nuestro sistema inmunológico necesita una cierta cantidad de tiempo para mostrar la respuesta al antígeno que se le presenta. Esto, potencialmente, hará que la vacunación sea un poco menos eficiente con el tiempo", detalló.



Cavaleri no incluye aquí la tercera dosis, que es el primer refuerzo -que sigue a la vacunación primaria- y ya se está inyectando a toda la población europea con aval de la EMA, sino a potenciales futuras dosis, incluida la cuarta, de la que "no hay evidencias de estudios clínicos o la vida real sobre su necesidad o valor" en la población general.



Sin embargo, en la población con un sistema inmune gravemente deprimido y, "aunque todavía no hay datos disponibles, sería razonable que las autoridades de salud pública empezaran a considerar la administración de una cuarta dosis desde ya" para incrementar la protección.



REFUERZOS EN INVIERNO

Si en el futuro es necesario volver a vacunar, al menos en algunos grupos de riesgo, la EMA subrayó que los refuerzos podrían ofrecerse con la llegada del frío, como ya se hace con la de la gripe, porque "esto aumentaría la respuesta de anticuerpos cuando más lo necesitamos", a diferencia de las dosis consecutivas.



Ante los altos contagios en Europa debido a la rápida propagación de la variante ómicron, Cavaleri reiteró que las vacunas disponibles contra el Covid-19 -especialmente tras la administración del refuerzo- protegen bien contra la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte tras la infección, a pesar de que la protección contra el contagio se vea reducida.



"La situación en el continente sigue siendo muy preocupante, sobre todo vista la alta tasa de contagios que están progresando la enfermedad, lo que está aumentando la presión sobre los hospitales y la atención primaria", explicó.



Por tanto, lamentó que solo el 40 por ciento de la población adulta en el Espacio Económico Europeo (EEE) -los 27 de la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega- hayan recibido ya la dosis de refuerzo, y todavía quedan cerca de un 20 por ciento de los ciudadanos sin que se les haya suministrado la pauta completa.