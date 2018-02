Policial 13-02-2018

SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MAULE CONTINÚA DIFUSIÓN DE SUS PROGRAMAS EN CENTROS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN.

Como una forma de informar a la comunidad sobre los programas que posee la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Coordinación Regional de Seguridad Pública comenzó a recorrer algunos de los principales enclaves turísticos de la zona del Maule, entregando información preventiva en estos días estivales.

En este sentido, el Coordinador Regional de Seguridad Pública, Luis Moyano indicó que las actividades tienen como objetivo principal dar a conocer los números de los programas Denuncia Seguro (600 400 01 01) y del Programa Apoyo a Víctimas (6008181000).

“La idea de nuestro equipo es entregar esta información preventiva que viene impresa en bolsas ecológicas que regalamos a la gente en estos centros turísticos. Estas bolsas han tenido gran aceptación ya que en muchas comunas de la región del Maule ya no se van a permitir las bolsas plásticas, además contienen información pertinente en caso de denuncia de delitos o de alguna asistencia en el caso del Programa Apoyo a víctimas”, sentenció Moyano.

Programas

Denuncia Seguro es una iniciativa de Gobierno que pone a disposición de las personas un número telefónico, 600 400 01 01, al cual la ciudadanía puede llamar en forma anónima para entregar información acerca de delitos de los que haya sido testigo, dando a conocer datos relevantes sobre lugares y/o personas involucradas en algún ilícito.

El compromiso principal de este programa es el anonimato de las personas que llaman para denunciar. Por lo tanto, nadie preguntará cómo se llama o de dónde está llamando. No es requisito entregar ningún antecedente personal y no queda registro alguno del número desde el cual se genera la llamada. Las conversaciones no son grabadas.

En tanto, el Programa de Apoyo a Víctimas, (6008181000) está destinado a promover que las personas que han sido víctimas de delito, superen las consecuencias negativas de la victimización y no sufran victimización secundaria.