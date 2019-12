Editorial 13-12-2019

Seguridad Pública

Son 91 las indicaciones que se presentaron al proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia, y agrava las penas aplicables, en las circunstancias que indica, más conocido como ley antisaqueos.

Yes precisamente ese último concepto el que está analizando en profundidad la Comisión de Seguridad Pública del Senado que inició el estudio en particular de la iniciativa que cumple su segundo trámite.

En lo medular, la comisión aprobó eliminar el artículo único que venía desde la Cámara de Diputados, con el objeto de partir con una redacción distinta que se aboque a precisar los tipos de delitos que se están estableciendo en la legislación.

En lo relativo a saqueo, se explicó que ya se definió lo que se entiende por saqueo como destrucción o sustracción total o gran parte. La idea es justamente sancionar a aquellos que individualmente o en turba van y destruyen un lugar o bien que sustraen cosas del local, porque hay casos en los cuales gente va a destruir sin necesidad de llevarse cosas y hay muchos pequeños locatarios que han sido afectados por este tipo de saqueos y se necesitan las sanciones correspondientes.

Lo importante es que se van a flexibilizar las urgencias de este proyecto a fin de que pueda ser debatido a la brevedad posible, considerando que la Sala del Senado va a estar abocada a la acusación constitucional y no a temas netamente legislativos.