Seguridad: Senadora Rincón llama al Gobierno a hacer esfuerzo adicional en el Maule

Un llamado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric para que haga un esfuerzo adicional en el Maule en materia de recursos para seguridad ciudadana, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien aseguró que es necesario enfrentar con mayores recursos humanos y técnicos las nuevas formas de delinquir, cada vez más violentas y peligrosas.



“Es necesario que el Gobierno pueda hacer un esfuerzo adicional en materia de seguridad para la región del Maule, porque no sólo los habitantes de Santiago, ni de las ciudades principales tienen necesidades en materia de seguridad. Los maulinos y maulinas también requieren ser protegidos ante esta nueva delincuencia, que está utilizando métodos distintos y más violentos para los cuales hay que tener policías preparados en calidad y cantidad”, aseguró la legisladora.



Agregó que fenómenos como las mafias extranjeras, tráfico de drogas, encerronas y turbazos, deben enfrentarse con decisión clara desde el Gobierno no sólo en Santiago ni en las regiones con más habitantes, sino que también en regionales como el Maule, que también están sufriendo con este tipo de situaciones que afectan a la gente de trabajo y esfuerzo, que es una inmensa mayoría.



“Hemos visto como nuevos modus operandi, nuevas formas de hacer delincuencia. Las encerronas son cada vez más comunes fuera de Santiago, entre otros delitos que las policías de regiones no están acostumbrados a abordar y que se están tomando nuestro territorio”, aseguró la parlamentaria.



Por este motivo, Ximena Rincón recalcó que el accionar en el Maule debe ser inmediato, antes que la situación se agrave aún más. “Es por ello, que no solamente es necesario el aumento de dotación y de recursos, sino que también una capacitación constante de la policía respecto a los nuevos delitos que están imperando en las calles”, planteó la legisladora, quien recalcó que debe haber prioridad para la inversión en seguridad ciudadana y recordó el caso de la comuna de Maule, que lleva años esperando por una unidad policial en Villa Francia, lamentablemente sin resultados positivos.