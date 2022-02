Opinión 15-02-2022

Seis consejos para cuidar tu cabello en verano



• El sol, el agua de mar y la piscina son irresistibles para muchos, pero pueden tener consecuencias en nuestro pelo si no lo cuidamos de manera adecuada.

Sin duda, el verano es una época que nos encanta, sinónimo de vacaciones, días de playa y calor. Sin embargo, el sol, el agua del mar y otros factores pueden causar estragos en nuestro cabello, restándole brillo e hidratación. Por eso, si quieres lucir radiante en esta temporada, anota estos tips de Oriflame y prepárate para lucir un pelo perfecto.

1.Hidratación, el factor clave

El calor y la humedad generan falta de suavidad y el tan molesto “frizz”. Para eso, nada mejor que aplicar un aceite de Coco o de Argán con tus manos por todas las puntas y verás un efecto hidratante al instante. Para esta temporada Oriflame presenta el Aceite de Protección capilar con preciosos aceites ELEO.

2.Mascarilla protectora, tu mejor aliado

Un cabello deshidratado se verá siempre sin luz y falto de vida, y eso en verano es casi inevitable. Cómbate estos efectos usando la mascarilla de protección capilar de la rutina ELEO, la cual tiene una lujosa textura cremosa infusionada con Golden elixir.

3.El secreto: mojarlo antes de la piscina

Aunque no lo creas, si te sumerges con el pelo seco, éste absorberá mucho más cloro y sal que estando mojado. ¡Un detalle que marca diferencias!

4.Fortalece tu cabello

Una buena dieta junto con un complemento adicional de aminoácidos, vitaminas y minerales clave puede ayudar a darte un cabello voluminoso que es señal de bienestar interno. Hair & Nail NutriComplex de Wellness by Oriflame proporciona nutrientes esenciales que fomentan cabello más grueso y reduce la pérdida de cabello.

5. ¡No esperes que se seque!

Desenredar tu pelo una vez que se seca después de la playa o la piscina puede ser todo un desafío. Por eso, apenas salgas, usa un peine de púas grandes y un poco de acondicionar sin aclarado para peinarte, ¡notarás de inmediato el cambio y evitarás quiebres y caída!





6.Usa los productos adecuados

En esta temporada, más que nunca, debes elegir con mayor cuidado. Para eso, Oriflame, inspirándose en la naturaleza, presentó su línea de cuidado capilar ELEO Oil Of Beauty, que está infundida con Golden Elixir, una rica mezcla de 6 aceites naturales poderosos que te ayudarán a tener el cabello de tus sueños: fuerte, sano y con brillo natural. El Argán actúa aportando nutrición, la Jojoba hidrata, la Nuez de Madacamia tiene efectos Antifrizz, el aceite de Rosa es Protector, el de Bardana combate la caspa y el de Tamanu fortifica. Todo el poder de la naturaleza para beneficiar tu cuero cabelludo, dejándolo más fuerte, saludable y radiante. Usa toda la rutina ELEO: mascarilla de protección capilar, shampoo y acondicionador y deja atrás ese look opaco y maltratado. Y un último tip: complementa con el aceite capilar sobre el cabello seco para reducir la apariencia de frizz, o estando mojado para prevenir su aparición.

¡Ya lo sabes, con ELEO Oil Of Beauty tu pelo sano y radiante también en verano!



