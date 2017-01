Opinión 14-01-2017

Seis consejos para entretener a los niños estas vacaciones

Las vacaciones son un momento muy esperado por los niños. Sin embargo, muchas veces este periodo puede ser un reto para los padres, quienes se cuestionan sobre cómo mantenerlos activos y entretenidos durante esas semanas.



En vista de que la familia chilena está cambiando y cada día hay más mujeres que se incorporan a la fuerza de trabajo, no todos los niños tienen la oportunidad de pasar las vacaciones con sus padres. Esto genera en algunos adultos preocupación y sentimiento de culpa, pero no hay que desesperarse, porque existen excelentes alternativas para que los más pequeños lo pasen bien y desarrollen su creatividad durante este tiempo.

“Lo más importante es valorar el aburrimiento de los niños como una oportunidad, ya que desde esta situación, aparentemente negativa, es posible fomentar su creatividad y autonomía. Necesitamos aprovechar este tiempo para que los niños puedan jugar libremente e inventar situaciones novedosas. Para que esto suceda, debemos ofrecerles oportunidades de autonomía y espacios para crear. Tengamos presente que el aburrimiento puede ser el punto de partida para la creación”, explica María Luisa Orellana, Directora de programas educativos de Jardines Vitamina.

A continuación, la experta en educación nos entrega una serie de recomendaciones para que los papás puedan potenciar el entretenimiento de sus hijos en la casa durante el verano.

• Aprovechar los materiales desechables: recolectar cajas de cereales, de leche, de zapatos u otros, para invitarlos a construir algo que a ellos se les ocurra, como un robot o una nave espacial. Después pueden pintarlos y ponerles accesorios como botones o lana. La idea de hacer esto es que puedan entretenerse con elementos sencillos y además llevar su imaginación a un lugar sin límites.



• Descubrir el mundo de los insectos: para que los niños estén conectados con la naturaleza, lo mejor es llevarlos afuera a buscar insectos que ellos puedan tomar y apreciar. Ojalá puedan contar con una lupa para que los miren de cerca y si quieren conservar los bichitos, pueden elaborar un insectario casero con una botella de plástico.



• Crear colecciones naturales: consiste en valorar la iniciativa propia de los niños de tomar elementos de la naturaleza y coleccionarlos. Para promoverlo, es positivo invitarlos a buscar por tipos, por ejemplo, colecciones de hojas, de cortezas, de piedrecitas…



• Darles desafíos y promover que los enfrenten: es un aporte a la entretención y creatividad de los niños invitarlos a que se desafíen. Por ejemplo: “te gustaría modificar tu pieza, ¿por qué no haces un dibujo de cómo te la imaginas?, y cuando vuelva lo discutimos juntos”, “en esta pared pegué papel de envolver para que dibujes lo que te gustaría que hiciéramos juntos el fin de semana”.



• Juegos con agua: el agua es el elemento preferido de los niños, por esto darles la oportunidad de jugar con agua es en este tiempo es una buena oportunidad para mantenerse entretenidos y experimentar… puede ser trasvasijando, mezclando con otros elementos, haciendo burbujas, mojándose…



• Invitarlos a cocinar recetas simples, es también una experiencia valorada por los niños el poder “cocinar” y ver como a medida que lo hacen se transforman los elementos que usan. Pueden preparar por ejemplo: sándwich entretenidos, helados o jugos/batidos de fruta, ensaladas coloridas, bolitas dulces…



En cualquiera de las situaciones propuestas, es fundamental que los adultos responsables de los niños preparen los espacios y ofrezcan los recursos, y luego los dejen jugar de manera autónoma, siempre con una adecuada supervisión. Si existe la posibilidad de compartir con ellos los juegos, la idea es ser “compañeros de juego”, siempre manteniendo en mente que ellos puedan ser autónomos y creativos en su actuar.