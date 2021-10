Social 28-10-2021

Seis consejos para prevenir incendios en los hogares este verano



No botar colillas de cigarro al suelo, mantener el pasto podado, limpiar canaletas e instalación eléctricas certificadas son algunos de los pasos para proteger las casas esta temporada.





Se acercan las olas de calor y las altas temperaturas en todo el país, y año tras año han ocurrido devastadores incendios que han quedado en la memoria del país. Por lo mismo, desde Desafío Levantemos Chile realizaron llamado a las personas en sus hogares a tomar conciencia de esta problemática e implementar seis simples consejos que permitirán prevenir una nueva catástrofe.



“En más de diez años, hemos estado en diferentes emergencias donde hemos sido testigos de cómo el fuego se lleva todo en cosa de segundos: casas, lugares de trabajo, y sueños. Es importante que la población tome consciencia, y evitemos posibles incendios forestales”, dijo el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.





1. No hacer quemas ni fogatas indebidas, especialmente en lugares con harta vegetación. El bajo nivel de humedad que hay actualmente indica mayor capacidad de riesgo. En caso de hacer quemas, hacerlas en pequeñas porciones controlables y apagar incendios con agua de fácil acceso.

2. Realización de cortafuegos: preocuparse de que las casas tengan una franja de seguridad, especialmente si están cerca de bosques. Si hay árboles, y estos se queman y se caen, esta franja permite que no lleguen a los techos de los hogares.

3. Mantener pasto corto, podar árboles cercanos y limpiar canaletas (que estas no tengan hojas). La acumulación de residuos en las cercanías de las casas puede causar fuego inmediato.

4. Verificar instalaciones eléctricas y de gas, que sean realizadas y revisadas por técnicos autorizados.

5. No hacer asados en zonas no habilitadas. El verano es época perfecta para salir de picnic o hacer paseos por parques o por la naturaleza. El llamado es a no hacer fuego en estos lugares.

6. No botar colillas de cigarro al suelo. Muchos incendios son provocados de esta manera, y es muy fácil evitarlo.



“Con estos simples consejos podemos prevenir que este verano se vuelva a convertir en una emergencia nacional, cuidando así la vida y trabajo de todos los chilenos. Seamos conscientes de nuestro entorno”, concluyo el director de emergencias de Desafío Levantemos Chile.