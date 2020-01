Deporte 14-01-2020

Seis deportistas lideran campaña para impulsar el turismo aventura en el país

El Ministerio del Deporte, la Subsecretaria de Turismo y la Fundación Imagen Chile presentaron la campaña Bienvenido al #TurismoAventura (Welcome to #AdventureTourism).



En una actividad llevada a cabo en el corazón del Parque Metropolitano, se lanzó la campaña “Bienvenidos al Turismo Aventura” (Welcome to #AdventureTourism).

Cuatro entidades -Ministerio del Deporte, Subsecretaría de Turismo, Fundación Imagen Chile y Sernatur- trabajaron de la mano con el objetivo de promover nuestra rica y diversa geografía a través de los deportes.

En noviembre pasado, Chile fue reconocido por quinta vez consecutiva como “Mejor Destino de Turismo Aventura” de Sudamérica en los World Travel Awards (WTA), considerados como los premios Óscar del turismo mundial.

Este reconocimiento se suma a los cuatro anteriores otorgados por la misma organización, que escogió al país como “Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo”, por su geografía única. Por ello se buscó la manera de explotar esa faceta que nos enorgullece como nación.

La nadadora de aguas gélidas, Bárbara Hernández; el surfista Cristián Merello; la rider de bodyboard, Valentina Díaz; el piloto Francisco “Chaleco” López; el esquiador Henrik Von Appen y la ciclista, Paola Muñoz fueron los deportistas escogidos como los grandes embajadores de esta campaña.

“La diversidad geográfica de nuestro país es un maravilloso escenario natural para realizar actividad física y practicar deportes. Por eso quiero agradecer y valorar el apoyo que tenemos de estos seis deportistas de alto rendimiento, que se la juegan todo el año en tantos lugares del mundo y que son orgullo para Chile. En cada una de sus disciplinas deportivas, ellos son grandes embajadores y nos inspiran a descubrir regiones y zonas preciosas de nuestro país”, subrayó la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez.



“Es una campaña maravillosa del gobierno. Nuestro país tiene un potencial infinito” apuntó Valentina Díaz.

El surfista Cristián Merello, por su parte, dijo estar “muy orgulloso de participar porque estamos relevando a Chile con nuestra costa”.

El esquiador Henrik Von Appen añadió una invitación “a los extranjeros a hacer deporte outdoor en Chile porque somos un terreno privilegiado y único”.

La ciclista Paola Muñoz comentó que “tenemos una geografía envidiable, terrenos espectaculares desde el norte con un desierto árido, al sur con una vegetación espectacular”.

En tanto, Francisco «Chaleco» López manifestó que “vivimos en un país perfecto para hacer muchos tipos de deporte, están todos bienvenidos”.