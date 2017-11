Deporte 02-11-2017

Selección Linares Sub 15 representará a la región en el Nacional de Fútbol de Arica

Fueron 8 meses de mucho trabajo y preparación minuciosa en canchas barrosas, bajo temperaturas altas y bajas con lluvia, pero dicen que cada sacrificio tiene sus frutos. Tuvimos la ocasión de seguir gran parte de este proceso de la sub15, dirigido por Albert Chacón, con un proyecto teórico y práctico que le permitió alcanzar una vez más un torneo a nivel nacional. Muchos de estos jóvenes tendrán una gran oportunidad para pagar la deuda que quedó pendiente en la última cita hace algunos años en Curanilahue, cuando algunos de estos jugadores formaban parte de la selección sub 13.

Si analizamos los 70 minutos de fútbol, donde llegaba con una cierta ventaja la selección de Linares, y tras la victoria por la cuenta mínima en Cumpeo luego de vencer al lenco de Río Claro, había una cierta presión en el ambiente que lamentablemente se traspasó a los seleccionados donde fuimos testigos de una selección que seamos claros bajo su rendimiento, por eso al término del encuentro el estratega Chacón, fue honesto en manifestar que lo dejó contento sólo el logro de haberse coronado campeones regionales y de paso haber alcanzado los pasajes para el nacional de Arica, en el mes de enero, porque como expresión futbolística quedó al debe.

Abrieron la cuenta los locales a través de Felipe Salgado, en el primer tiempo provocando la alegría de la hinchada que se hizo presente en el Tucapel Bustamante para apoyarlos. Con ese marcador se fueron al descanso con la ventaja transitoria. Pero, antes del primer minuto del tiempo complementario balde de agua fría , porque Río Claro tras un disparo del jugador Kevin Navarro quien tuvo mucha fortuna, porque se resbaló el portero linarense Benjamín Hidalgo y no pudo hacer nada para atrapar el balón permitiendo la igualdad para el cuadro de Río Claro, que a la postre seria el guarismo final.

REACCIONES

Para el delantero Gustavo Castro, este partido fue muy difícil: “ellos llegaron con todo porque sabían que tenían una posibilidad, pero afortunadamente supimos manejar los tiempos. Creo que fue un gran partido digno de una final con mucha adrenalina frente un equipo de Río Claro, que por algo llegó a esta instancia. Ahora tenemos que mejorar porque en un torneo nacional llegan los mejores del país”.

El autor del gol, Felipe Salgado manifestó que este es el reflejo de una campaña que se inició hace 8 meses “logramos el objetivo y estamos en una competencia nacional, gracias al esfuerzo de cada uno de mis compañeros que nos sacrificamos y ahora estamos celebrando. Tenemos claro que ahora parte un nuevo ciclo y habrá que entrenar duro, para mejorar porque no queremos ir a pasear a la ciudad de la eterna primavera sino que ha competir y ganar el torneo”.

Los niños fueron homenajeados por sus padres y la próxima semana está en carpeta que la Asociación Linares que preside Octavio Fuentes, también compartirá con quienes fueron verdaderos protagonistas de esta nueva hazaña deportiva.

AHORA ARICA

Después de 25 años Arica será sede del Campeonato Nacional de Fútbol Sub - 15. La ceremonia de lanzamiento y sorteo de los grupos que estarán presentes en el evento, en el mes de enero del 2018, tuvo lugar en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y contó con la presencia de la intendenta Gladys Acuña; el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola; seremi de Deportes, Cristian Pérez, consejeros regionales y concejales, además de los organizadores de la competencia.

El evento deportivo concentrará 12 equipos de diferentes regiones de nuestro país, repartidos en 4 grupos, cuyas cabezas de series son las seleccione: AFA de Arica, de Los Lagos, Morro de Arica y los actuales campeones nacionales, correspondiente a la Región de Tarapacá.

Tras el sorteo los equipos quedaron distribuidos de la siguiente forma:

Grupo A: Arica, Antofagasta, Coquimbo, Maule

Grupo B: Metropolitana, Atacama, Los Lagos, Los Ríos

Grupa C: Morro de Arica, Araucanía, Magallanes, Aysén

Grupo D: Tarapacá, Biobío, O’Higgins, Valparaíso



(Gerardo Domínguez, Redactor Deportivo)