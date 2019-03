Deporte 13-03-2019

Selección Linares Sub 18 participó en la cuarta versión de la Copa Alemania en la ciudad de Concepción

Los dirigidos por Joaquín Planas ocuparon el tercer lugar.

El voleibol linarense no para y sigue dando que hablar. Recientemente la selección de voleibol sub 18, que dirige Joaquín Planas fue invitada a participar por primera vez en la Cuarta edición de la Copa Alemania 2019, que organiza como es tradición el Club Alemán de Concepción. Las categorías fueron en damas sub 14, y 18 en varones, sólo sub18 debido a que no se presentaron equipos en las series inferiores.

Uno de los jueces de este torneo fue Reinaldo Cariaga, quien entregó su análisis de lo que fue este campeonato: “fue bastante competitivo, tanto en damas como en varones. En relación al sexteto de Linares, para mí es sorpresa, tuve la ocasión de dirigirlos en otro torneo donde fueron campeones, poseen muy buenos jugadores. Esta vez les tocó el cruce con Curanilahue, por eso quedaron en la disputa del tercer lugar. Destacar por cierto la excelente labor del cuerpo técnico, se nota que están muy bien dirigidos”.

Joaquín Planas, técnico de la selección de Linares, este torneo fue bastante positivo: “quiero destacar el debut de los jugadores Patricio Briones, Valentín Espinoza y Ricardo Bravo, que son de categorías inferiores y que demostraron todo su talento y sus capacidades. Y por supuesto la solidez de los experimentados Juan Pablo Parada, Rafael y Carlos Fuentes Manquepi, Felipe Jorquera, Benjamín Ojeda, que siempre les estuvieron brindando su apoyo en la cancha. En lo competitivo jugamos un total de 5 partidos donde perdimos uno solo, por esa razón tuvimos que disputar el tercer lugar ante el equipo de Manquehue al cual ganamos por 2 a 1. Nos deja tranquilos esta actuación porque recién estamos comenzando nuestro trabajo durante el presente año”.

NOMINA

El plantel linarense, estuvo integrado por: Carlos Fuentes Manquepi, Capitán; Valentín Espinoza Cerda, Rafael Fuentes Manquepi, Felipe Jorquera Bravo, Juan Pablo Parada Uribe, Cesar Molina Larraín, Benjamín Ojeda Retamal, Lucas Alfaro Solorza, Ricardo Bravo Vásquez , Claudio Rojas Carrera y Patricio Briones López.

PREMIACIÓN

En damas sub 14, la clasificación general fue de la siguiente manera: Tercer Lugar Club Manquehue de Santiago; Segundo, Trekan de Los Ángeles y Campeón, Go Green Temuco. Sub 18, Tercera posición, Go Green de Temuco; Segundo, Club Alemán de Concepción y Campeón Club Manquehue de Santiago.

Los varones, tuvieron como a sus máximos exponentes, en el Tercer Lugar, Linares; Segundo, Curanilahue; y Campeón, Estadio Español de Santiago.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo