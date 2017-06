Crónica 16-06-2017

Sello SAFOR permitirá a los propietarios forestales acceder a seguros contra incendios

El Sello de Asegurabilidad Forestal (SAFOR), que busca permitir que los pequeños propietarios forestales aseguren sus plantaciones, presentó los resultados de su creación e implementación en marcha blanca con el testimonio de productores de O’Higgins, Maule y Biobío que sufrieron incendios forestales en sus predios.



La iniciativa fue ejecutada por el INFOR y apoyada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), y está dirigido a los pequeños y medianos propietarios (PYMP) y pequeña y mediana empresa (PYME) con patrimonio forestal no asegurado, a fin de que aseguren sus plantaciones y aprovechen el subsidio estatal a este seguro, salvaguardando la inversión realizada y su rentabilidad social.



La ceremonia contó con la presencia de varios productores y pymes forestales que fueron beneficiados con el sello SAFOR, quienes recibieron el reconocimiento de parte del Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier quien encabezó la ceremonia en la que también participaron los Directores ejecutivos del Instituto Forestal (INFOR), Fernando Rosselot; de Agroseguros, Camilo Navarro y de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), María José Etchegaray.



Juan Pablo Bravo es uno de los productores certificados con el sello SAFOR que va hacer efectivo el seguro forestal. “Esta ha sido una tremenda herramienta que no se puede dejar pasar. Hay gente que pierde sus predios y sus bosques, por no tener este tipo de seguro. En el caso nuestro, si no es por el seguro hubiéramos perdido el 100% de todo; se nos quemó la casa, la bodega, plantaciones de olivo, todo. Afortunadamente pudimos asegurar el bosque, reguardando parte de nuestro trabajo con este subsidio que nos permitió tomar el seguro que salvó nuestro patrimonio“, dijo el productor de la comuna de Pumanque en O’Higgins.



El Subsecretario de Agricultura, Claudio Ternicier destacó el apoyo a las pymes madereras y dijo que “desde el comienzo de esta administración hemos ido avanzando poco a poco en la implementación y colocación de seguros para el sector forestal, sobre todo porque no existían parámetros definidos que encarecían los seguros para los pequeños productores. Por eso, es importante la creación del sello de certificación SAFOR que permite hacer una evaluación objetiva de los predios, lo que permite una mayor facilidad de acceso a los seguros forestales”, señaló la Autoridad.



Por su parte, Fernando Rosselot, director ejecutivo de INFOR dijo que “este es un proyecto innovador a nivel mundial y en este cierre, se han presentado los principales resultados de su creación y primera etapa de implementación; que ha tenido muy positivos resultados. Además, como INFOR hemos asumido el compromiso de seguir administrando este sistema de certificación, en beneficio del sector forestal de Chile”.



En tanto, la directora del Proyecto SAFOR, Verónica Loewe afirmó que la certificación (SAFOR) ha beneficiado a la fecha a más de 4.000 hectáreas, lo que inducirá que las PYMES apliquen mejores prácticas de manejo, para reducir la probabilidad de incendios forestales y así, acceder al sistema financiero, corrigiendo asimetrías sectoriales y mejorando su competitividad. Sumado a beneficios sociales y ambientales que fortalecen la política forestal al resguardar la inversión pública en subsidios, además de garantizar la permanencia en el rubro de PYMP y PYMES forestales.



La Directora ejecutiva de FIA, María José Etchegaray destacó el trabajo conjunto entre los servicios del Ministerio de Agricultura. “El sello SAFOR es una innovación y una oportunidad para disminuir el nivel de riesgos que enfrenta la actividad agrícola y forestal ante eventos de difícil control por parte del sector productivo en forma individual: este sello permitirá aumentar los niveles de autoprotección de los predios y, de esta forma nos constituimos en el primer país que estandariza las calificaciones de riesgo por siniestros en predios forestales”, cerró.



Finalmente, Camilo Navarro, director ejecutivo de Agroseguros, valoró el esfuerzo de tres servicios de MINAGRI “hemos trabajado mancomunadamente, donde se ha detectado una carencia del mercado y con el subsidio que estamos entregando hemos equiparado la cancha para que los pequeños propietarios puedan obtener un seguro y puedan desarrollar sus emprendimientos”, afirmó.