Nacional 08-12-2019

Semana de cambios en la TV abierta: CHV y La Red sacan programas y reformulan otros para 2020

Diversos cambios han ocurrido esta semana en la televisión abierta chilena. El primero de ellos se conoció el martes, cuando La Red informó el fin de “Intrusos”, el último programa de farándula que quedaba en pantalla. Según explicó la señal, su lugar lo ocupará un espacio informativo acorde a los tiempos actuales. “El espacio tendrá un receso debido a que la estación dará paso a la información, en tiempos en que las audiencias y el país lo necesitan”, dijo el canal en una declaración. Dos días después, La Red anunció su decisión de dar por finalizado el ciclo 2019 de su late “Así somos”, que regresará en marzo del próximo año con un nuevo formato. Así, el programa continuará bajo la conducción de Eva Gómez, pero no contará con los actuales panelistas -Juan Andrés Salfate, Alfredo Lamadrid, Jaime Coloma y María Eugenia Larraín- quienes “participarán del espacio hasta el 31 de este mes”. Consultado por LUN, Salfate -quien también dejará de aparecer en el matinal “Hola Chile” y el programa dedicado al cine “Expediente S”- reveló que en la tarde del miércoles se le informó que no continuaba en ninguno de los proyectos de La Red y aunque afirmó que no se lo esperaba, agregó que “estaban todas las posibilidades abiertas”.