Social 20-04-2019

Semana Santa: Mariscos cocidos y con mayonesa vegana

El aumento en un 50% del consumo de pescados y mariscos el fin de Semana Santo, impulsa un incremento en las fiscalizaciones de la Autoridad Sanitaria y también en los mensajes de autocuidado. Pero ¿conoces alternativas de preparaciones para evitar intoxicaciones alimentarias?, especialistas de la U. San Sebastián, comparten algunas alternativas.



Aunque es sabido que los limones no cuecen los mariscos y que los huevos utilizados para preparar mayonesa casera, podrían transmitir la bacteria Salmonella, aún hay personas que se arriesgan.



“Esta emulsión se prepara con huevos de campo, donde las gallinas no están controladas pudiendo portar Salmonella, microorganismo responsable de las principales intoxicaciones alimentarias”, explica la académica de la carrera de Nutrición y Dietética de USS, Claudia Barrientos.



De hecho, un 57% de las intoxicaciones alimentarias se producen en el hogar, de acuerdo con un estudio realizado por la U. San Sebastián y, dentro de las razones que se mencionan, está la mala manipulación de los alimentos.





¿Y LOS MARISCOS?



La recomendación en el caso del consumo de mariscos, como: almejas, choritos, ostiones y machas, es hervirlos al menos 5 minutos a 100° Celsius para “asegurarse de matar el Vibrio parahemolitycus causante de infecciones gastrointestinales y, adquirirlos solamente en lugares establecidos donde se certifique que hay una cadena de frio no interrumpida”, señala la académica de la carrera de Enfermería USS, Valeska González.



La enfermera indica que es necesario “lavarse las manos siempre antes de cocinar, después de manipular los alimentos sobre todo si son mariscos o pescados crudos y limpiar frecuentemente el espacio de preparación de alimentos, ya que es la mejor forma de prevenir algún tipo de contagio que en algunos casos, llega a ser de gravedad”.



Una intoxicación alimentaria ocurre cuando se ingiere un alimento que contiene bacterias, parásitos, virus u otras toxinas producidas por estos microorganismos. Puede afectar a una persona o a un grupo familiar completo en caso que hayan ingerido el mismo alimento. Por eso son importantes, estas medidas de prevención.