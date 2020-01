Crónica 21-01-2020

Sembrando fututo: INIA La Platina recibe a más de 60 alumnos en práctica y tesistas

A la hora de elegir INIA La Platina para hacer su práctica profesional o tesis los estudiantes valoran el prestigio, ambiente laboral y los conocimientos que podrán aprender durante su estadía en el centro ubicado en La Pintana.

Santiago, diciembre de 2020.- Cada año son cientos los estudiantes, a nivel nacional, que optan por realizar su práctica profesional y tesis en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), entidad vinculada al Ministerio de Agricultura, con más de 55 años de historia que la hacen acreedora de un prestigio único en su área. Así lo indicó la subdirectora regional de investigación y desarrollo de INIA La Platina, Evelyn Silva, quien destacó la elevada cantidad de estudiantes que recibieron esta temporada, en la región Metropolitana.

Ese fue el caso de la estudiante de Ingeniería Agrícola del DUOC UC, Francisca Venegas, quien está realizando su práctica profesional en la Unidad de Postcosecha de INIA La Platina. “En febrero me iré a vivir a Estados Unidos y pensé que tendría más peso haber trabajado en un lugar que es reconocido internacionalmente como el INIA, que es el Centro de Investigación Agrícola del país. Además, sabía que es una institución en la que se aprende mucho”, dijo Francisca.

Asimismo, la alumna destacó que dentro del laboratorio todos están en igualdad de condiciones para formarse profesionalmente. “Estamos aquí para aprender y para desarrollar nuestras capacidades. Me gusta el hecho de que hagan clases, preguntas y que yo sea capaz de responderlas”, explicó.





En tanto, el estudiante de Ingeniería Agrícola del Inacap, Ignacio Araneda, señaló que eligió INIA La Platina para hacer su práctica profesional, por el ambiente de trabajo y por todos los conocimientos que se entregan, específicamente en la Unidad de Postcosecha, donde se hacen varios ensayos con fruta de exportación, como arándanos, paltas, uva, entre otros. “Me entrega herramientas que cualquier otra empresa que trabaja sólo con un tipo de fruta no me va a dar”, valoró.

En cuanto al aporte que pueden hacer los jóvenes al país, ambos estudiantes concordaron que con su profesión pueden apoyar uno de los principales sectores económicos de Chile. “Gracias a lo que aprendemos en la Unidad de Postcosecha de INIA La Platina, estamos al tanto de todas las evaluaciones de calidad que se hacen actualmente a las frutas de exportación, principal sector en la economía del país. Por ello, yo recomiendo hacer la práctica en este lugar, ya que prepara para hacer ese tipo de evaluación que es tan requerida en el mercado actual”, dijo Francisca.

Mientras que Ignacio agregó que “como es un área relativamente nueva, le escuché a los profesores que lleva unos 30 años, es un nicho que se está dando y que es importante, sobre todo ahora que las exportaciones del sector son uno de los principales pilares de la economía de Chile. Por lo tanto, trabajar y desarrollar el área de postcosecha es un buen futuro, para todo lo que se nos viene”, dijo Ignacio.

Hasta el momento, en INIA La Platina hay más de 60 alumnos en práctica, sin embargo, esta cantidad sube considerablemente en el transcurso del verano, explicó la Subdirectora Regional de la institución, quien destacó que están felices de cumplir la tarea de sembrar futuro, entre las nuevas generaciones, porque es uno de los lineamientos de INIA.

Para postular a una práctica, tesis o pasantía en el INIA se puede revisar el link http://www.inia.cl/practicas/ y las ofertas laborales se publicarán en la página https://inia.trabajando.cl