Nacional 19-01-2021

Semillero de rostros y una transición para experimentados: El futuro político que podría ofrecer la Convención Constitucional



Hace una semana venció el plazo para que los distintos partidos e independientes inscribieran sus candidaturas para postular a la Convención Constitucional ante el Servicio Electoral (Servel), proceso que reveló la inclusión de un gran número de independientes y figuras nuevas, mezclados con políticos con experiencia. En ese contexto, cabe preguntarse si el órgano que redactará la nueva Constitución podría ser un trampolín para quienes participan por primera vez en este tipo de instancias o para reactivar la de aquellos ex parlamentarios o dirigentes que buscan incidir en el debate, algo que a juicio de los expertos no está tan claro.

Al respecto, el cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señaló a Emol que una participación en ese órgano podría servir "más para lo primero que para lo segundo, ya que la convención permitirá que sus miembros tengan una visibilidad activa durante más de un año". "Dado que seguramente se generarán importantes polémicas por los contenidos del nuevo texto, es altamente probable que emerjan liderazgos nuevos. El problema es que en 2023 no hay elecciones. Por tanto, quienes aspiren a ocupar otros cargos en el futuro, deberán administrar muy bien la popularidad que alcancen", añadió. En esa línea, Morales destacó que en la Convención "habrá una mesa que tendrá un Presidente o Presidenta y esa figura va a ser muy relevante, incluso más que el Presidente de la Cámara o del Senado. Yo diría que será la segunda autoridad más importante del país después del Presidente de la República". "Luego estarán los miembros de cada comisión o los presidentes de comisión si es que así se organiza el trabajo de la CC. Ahí también existirá margen de visibilidad pública, y es muy probable que varios líderes sientan que por ahí pueden explotar su imagen, haciéndose más conocidos para los electores", enfatizó.