Nacional 12-05-2018

"Semillero del machismo": Las razones y polémicas detrás de la marcha feminista contra el Instituto Nacional

Cuando los alumnos del cuarto medio "L" del Instituto Nacional estamparon en su polerón de generación la frase "quien fuera bisectriz pa´ partirte en dos y altura para pasar por tu ortocentro", no pensaron que esto generaría alguna polémica. Sin embargo, ayer un centenar de alumnas de los liceos Carmela Carvajal, Liceo 1 Javiera Carrera y Tajamar de Providencia les demostraron lo contrario y expresaron su descontento con una inusual marcha en el frontis del emblemático liceo de hombres.

Bajo el contexto de las tomas feministas dentro de distintas universidades que exigen una "educación no sexista", las alumnas mostraron su indignación al considerar que ese mensaje "normaliza las conductas del piropo y la violación". Pero no solo por eso. También buscan denunciar una serie de conductas de abuso que involucra a algunos estudiantes del establecimiento. La idea de marchar afuera del Instituto Nacional fue de las alumnas del Liceo 1 Javiera Carrera cuando decidieron tomarse su establecimiento el pasado miércoles. Además del detonante del polerón, las estudiantes llegaron con una serie de acusaciones formales realizadas a carabineros contra alumnos por situaciones de acoso. Con estas acusaciones los otros dos colegios se sumaron a la marcha. Catalina Martínez, la presidenta del centro de alumnos del Carmela Carvajal, cuenta que esto es una "crítica al liceo como institución y como formador de hombres jóvenes machistas y que en cierta forma nos degradan todos los días a nosotras como mujeres".