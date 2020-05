Crónica 07-05-2020

Seminario online: Expertos de la Unión Europea y Chile se unen para debatir sobre horticultura



Entre el 12 y 29 de mayo se llevará a cabo el taller internacional que proporcionará un Certificado de Asistencia Oficial. La inscripción es gratuita, a través del siguiente link https://ruc-aps.eu/



Santiago, mayo de 2020.- “La horticultura es un rubro relevante no sólo en Chile, sino también en otros países del mundo que impacta en agricultores, instituciones agronómicas y usuarios finales de gestión de alimentos. Por eso, buscar soluciones basadas en las Tecnologías de la Información (TICs) se torna imperante a la hora de mejorar los sistemas de producción agrícola”. Así explicó el Encargado de Relaciones Internacionales de INIA, Emilio Ruz, la relevancia del taller online que están organizando gracias al patrocinio del Programa Europeo de Investigación Internacional H2020 como parte del Proyecto RUC-APS.

La jornada académica denominada “Mejora e implementación de soluciones TIC, basadas en el conocimiento, dentro de condiciones de alto riesgo e incertidumbre para los sistemas de producción agrícola” es gratuita y se llevará a cabo en línea, como una serie de seminarios interactivos y presentaciones entre el 12 y 29 de mayo de 2020.

Entre los expositores destacan 6 investigadores de INIA, quienes presentarán los siguientes temas:

15 de mayo

Advances in Research – Plant Breeding and Agronomy in Chile. Fernando Ortega.

22 de mayo

PLan Predial Usability + INIA-GORE. Elizabeth Kher.

Mateo – Plant health management system / Mateo – Sistema de gestión de sanidad vegetal. Gustavo Chacón.

28 de mayo

Current Chilean Food Safety State and Risk Assessment in Fresh Vegetables. Sebastián Elgueta.

Breeding Challenges for Species Adaptation in the South of Chile. Gabriel Saavedra.

Limachino Tomato Rootstoc. Juan Pablo Martínez.

Ver programa completo aquí

Para registrarse en la conferencia debe completar y enviar un formulario en línea que puede descargar aquí. Tras inscribirse recibirá una confirmación dentro de unos días. Después del evento se proporcionará un Certificado de Asistencia Oficial.



“Un objetivo importante de este taller internacional es ofrecer oportunidades de trabajo en red y fomentar el debate, sobre posibles soluciones a lo largo de la cadena de valor agroalimentaria de los sistemas de producción agrícola en el sector hortofrutícola”, dijo el Encargado de Relaciones Internacionales de INIA.