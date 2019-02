Crónica 10-02-2019

SENADIS: Abierto fondo para personas en situación de discapacidad con sus estudios superiores

El beneficio busca mejorar las condiciones y el nivel de participación de los estudiantes con discapacidad en Instituciones de Educación Superior.

El Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) lanzó su programa “Apoyos a Estudiantes en situación de Discapacidad en Instituciones de Educación Superior”, el cual busca potenciar la participación de personas en situación de discapacidad en la educación superior y mejorar las condiciones de estos en los establecimientos a los cuales acuden.

Cabe señalar que el programa este año dispone de $443.750.000 para el financiamiento de apoyos y que las postulaciones serán hasta el 19 de febrero del 2019.

El seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Prieto, invitó a los maulinos a postular a este programa y destacó el impacto que tiene para las personas en situación de discapacidad. “Quisimos lanzar este programa en el café inclusivo Flor de Loto, que está enfocado en trabajar con personas en situación de discapacidad, ya que esto demuestra que si se puede, que las personas en situación de discapacidad pueden seguir trabajando y avanzar, y en definitiva eso es lo que quiere potenciar el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, la inclusión social. Esta iniciativa tiene diferentes áreas de ayuda para estudiantes universitarios, por un lado pueden ser ayudas tecinas como computadores, muletas, sillas de ruedas, etc. Además, también existe otra línea de acompañamiento, ya sea para tutores o para desplazamientos en caso que lo necesiten. El año pasado tuvimos cerca de cincuenta beneficiados y esperamos que este año sean muchos más, por lo que invitamos a todos a inscribirse para que cada vez sean más las personas en situación de discapacidad que puedan seguir sus estudios superiores”.

En tanto Karen Jorquera, Directora Regional (s) del SENADIS, explicó cuáles son los requisitos y donde pueden postular los interesados. “Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de febrero y los estudiantes pueden inscribirse a través de la página del SENADIS. Las bases son sencillas y se explican bien todos los beneficios que a los que se pueden optar. Como requisitos sólo se necesita la credencial de discapacidad, y haber terminado sus estudios de enseñanza básica y media”.

Finalmente Juan Sanhueza, usuario de este programa, manifestó la importancia que ha tenido para él este beneficio. “ Este beneficio para mí ha sido fundamental para mi proceso de estudio, ya que cuando me decidí a estudiar tenía muchas dudas , especialmente con el tema de los recursos, pero el SENADIS me apoyó y hoy gracias a este programa y otros que tiene el gobierno estoy terminando mi carrera, por lo que sólo queda agradecer”.

Par más información, los interesados deben ingresar en el sitio web de SENADIS, www.senadis.gob.cl y la plataforma de postulación es http://estudiantes.senadis.cl/ .