Social 24-01-2020

Senadis abre postulaciones para que personas con discapacidad puedan acceder a ayudas técnicas

Las postulaciones se recibirán hasta el 28 de febrero

El Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) abrió las postulaciones al Programa Ayudas Técnicas 2020, iniciativa que busca contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad, siendo éstas un aporte efectivo a las áreas de educación, salud, acceso al trabajo remunerado y a las actividades propias de la vida cotidiana, teniendo un fuerte impacto en su independencia y autonomía.

La ventana estará abierta hasta el viernes 28 de febrero a las 15.00 horas y se puede hacer a través de la Plataforma de Postulación de Ayudas Técnicas, que está disponible en el sitio web: http://pat.senadis.cl/, tal como lo informó el seremi de Desarrollo Social y Familia, Juan Eduardo Prieto.

“Para la Convocatoria 2020 hemos trabajado en mejorar el proceso, desde la postulación hasta la entrega efectiva, por lo que no sólo se reducirán los tiempos en la gestión, sino que también se potenciarán las especificaciones técnicas para una mejor adquisición de los productos y se reducirán eventuales errores en la evaluación, entre otras mejoras, que es lo que busca el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera”, señaló Prieto.

Por su parte, la directora de Senadis, Vanessa Valdés, añadió que “la última convocatoria de Ayudas Técnicas tuvo un aumento de postulaciones de 105% en comparación al año 2017. Debido a esto, decidimos destinar los recursos de este año 2019 para continuar financiando las solicitudes 2018, especialmente los casos que, cumpliendo los requisitos establecidos, eran de mayor prioridad según puntaje de admisibilidad. Así evitamos que más de 6 mil personas que estaban en lista de espera tuvieran que volver a realizar los trámites”.

AYUDAS TÉCNICAS

El financiamiento de estas postulaciones se realizará a través de dos vías: el Programa Regular y el Programa del Subsistema Seguridades y Oportunidades (ex Chile Solidario), según correspondan los antecedentes del postulante. En ambos casos, las personas podrán acceder a un máximo de tres Ayudas Técnicas.

Los requisitos de postulación para el Programa Regular son tener más de 4 años; estar inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad; pertenecer al 70% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares; no tener aprobación de una o más Ayudas Técnicas en el período 2018-2019.

Mientras que para el segundo caso se necesita, además de lo anterior, se parte del Sistema de Protección Social Chile Solidario, Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que además contempla los programas Familias, Vínculos, Abriendo Caminos y Calle.

En la Plataforma de Ayudas Técnicas las postulaciones podrán ser realizadas por personas con discapacidad que deseen postular directamente, o bien, personas que actúen como gestores de postulación. Es decir, cualquier sujeto o institución intermediaria que apoye al postulante para el ingreso de la solicitud, tales como familiares, cuidadores, tutores o profesionales.