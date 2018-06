Política 23-06-2018

Senado: 60 minutos de actividad física diaria en los colegios y jardines pasa a Comisión de Hacienda

Los integrantes de las comisiones unidas de Salud, y Educación y Cultura dieron por concluida la votación de indicaciones del proyecto que busca estimular la actividad física y el deporte en establecimientos educaciones, el que cursa su segundo trámite.

En la última sesión, los legisladores terminaron de revisar el documento comparado donde figuraba el texto aprobado más las indicaciones presentadas por los legisladores y el Ejecutivo. El lunes 18 de junio habían comenzado a estudiar estas disposiciones y el miércoles 20 concluyeron el debate en particular.

Ahora, los integrantes de la Comisión de Hacienda deberán pronunciarse sobre la propuesta desde el ámbito de su competencia (lo financiero), es decir, si se disponen los recursos necesarios para materializar los cambios que se proponen.

En lo sustancial que se aprobó que de lunes a viernes, los niños que cursen enseñanza pre-básica, básica y media, realicen una hora de actividad diaria. La actividad puede ser cualquier dinámica que los directivos del establecimiento decidan, por ejemplo, elongaciones, un juego, etc, la idea es que la falta de espacio no sea un impedimento.

Asimismo se decidió que los recreos que dividen la jornada, no sean considerados dentro de esta actividad. En cuanto al vestuario, el proyecto plantea que se promoverá el uso de buzo, pero no se estableció que sea obligatorio llevar este atuendo en la mochila todos los días o vestirlo a diario.