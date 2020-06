Política 24-06-2020

Senado: Analizan abastecimiento de alimentos y desempleo



Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cerca de un millón de chilenos estarán, tras la pandemia de COVID 19, en la condición de inseguridad alimentaria, es decir, no tendrán los medios económicos para comprar alimentos esenciales para sobrevivir.

Esa dramática conclusión la dio a conocer el Ministro de Agricultura, Antonio Walker a los integrantes de la Comisión de Agricultura en su última sesión. El secretario de Estado reconoció que pese a todos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno en materia de bonos, “es un hecho que la cesantía hará que muchas personas no tengan los recursos para alimentarse”.

“En el caso de Chile, hoy hay 600 mil personas con inseguridad alimentaria y lamentamos que tras la pandemia lleguemos a un millón. Es una pena porque esto no será por falta de producción, hay suficientes alimentos en el país (lo que se produce acá y lo que se importa), no hay peligro de desabastecimiento, pero sí hay que reconocer que el acceso será el problema. Las personas no tendrán dinero para comprar”, confesó.

En tanto, los senadores expresaron su preocupación considerando que el creciente desempleo hará imposible a muchas personas, seguir comprando frutas, verduras, carnes y granos.