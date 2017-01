Política 19-01-2017

Senado aprobó que el 19 de abril sea feriado irrenunciable

Con una mayoría de 21 votos a favor y una abstención, la Cámara Alta despachó a ley el proyecto que establecerá al próximo 19 de abril como feriado irrenunciable. Esto permitirá que se efectúe sin mayores inconvenientes el Censo, puesto que varios locales como grandes tiendas, casinos, restaurantes, supermercados, entre otros, no podrán funcionar durante la realización de la encuesta nacional.

Sin embargo, cabe aclarar que dicha prohibición de funcionamiento no regirá para por ejemplo a establecimientos que expendan combustibles, aeródromos civiles públicos y aeropuertos, además de farmacias de urgencia y de turno o cualquier servicio que el Instituto Nacional de Estadísticas haya contratado.

Cabe recordar que dicho día había sido definido como feriado, aunque no como irrenunciable