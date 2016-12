Política 23-12-2016

Senado aprueba bonificación por retiro voluntario de profesionales de la salud pública

En general y en particular la Cámara Alta despachó el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional a los profesionales funcionarios de los Servicios de Salud y de los establecimientos de salud de carácter experimental, lo que beneficiará a 3750 profesionales.

La norma, respaldada por 21 votos a favor, fue valorada por los legisladores, quienes destacaron que el texto fue fruto de un acuerdo transversal entre el Ministerio de Salud y los médicos de servicios públicos.

No obstante la unanimidad, se dejó constancia que el proyecto no considera a los profesionales médicos de los Hospitales de las Fuerzas Armadas, ni a los del Médico Legal, por lo que se recordó que existe el compromiso del envío de un proyecto para subsanar la omisión.

- Otorga, por una sola vez, una bonificación por retiro voluntario a los profesionales funcionarios de planta o a contrata, regidos por la ley que establece el Estatuto Médico Funcionario, a los de los Servicios de Salud y a los de la Escala A de remuneraciones de los Establecimientos de Salud de Carácter Experimental, que entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2024, ambas fechas inclusive, hayan cumplido o cumplan 60 años de edad, en el caso de las mujeres, o 65 años de edad, si son hombres; que tengan más de 11 años de servicios y que hagan efectiva su renuncia voluntaria a todos los cargos y el total de horas que sirven o que estén sirviendo.

- La bonificación por retiro voluntario será equivalente a 11 meses de remuneración imponible, entendiéndose por esta última la que resulte de aplicar la ecuación que se establece y que considera el total de horas servidas en los doce meses inmediatamente anteriores al retiro.