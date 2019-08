Política 09-08-2019

Senado aprueba en general ley corta antiterrorista

Tras un debate fuertemente cruzado por la necesidad de contar con una legislación antiterrorista y de inteligencia moderna y acorde a los tiempos actuales, la Sala del Senado aprobó con 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones la denominada “ley corta” antiterrorista.

En lo fundamental, la iniciativa aprobada modifica el artículo 226 bis del Código Procesal Penal para permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de delitos considerados como terroristas. De este modo, se podrían permitir intervenciones telefónicas, grabaciones, fotografías y agentes encubiertos entre otros.

El senador por el Maule, Rodrigo Galilea dijo que es necesario entregar estas herramientas para investigar los delitos terroristas. “Se necesitan esta técnicas especiales de investigación. No son extrañas, se aplican en control de armas, en lavado de activos, en pornografía infantil, por tanto, el sentido común dice que si se permite para esos casos, por qué en algo tan relevante como el terrorismo, no se pueden usar”.

Ahora corresponde que la iniciativa vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su estudio en particular, para lo cual se fijó el como plazo el 19 de agosto para presentar indicaciones.