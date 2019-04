Política 04-04-2019

Senado aprueba legislar sobre derogación de tabla de factores para la fijación de precios de las Isapres

Una discusión "oportuna y atingente", la necesidad de "poner fin a los abusos, las discriminaciones y las alzas unilatelares en los planes de Isapres", así como el término de la judicialización de los recursos por el aumento excesivo de los planes fueron algunos de los argumentos que esgrimieron los senadores de diversos sectores en el marco del debate del proyecto, en primer trámite, que deroga la tabla de factores para la fijación de precios de las Isapres.

Durante el debate se hizo presente el rechazo generalizado al alza en los planes de salud, anunciados por las Isapres. los senadores Ximena Rincón y Juan Pablo Letelier solicitaron a la Sala votarlo en general y particular, no obstante prevaleció el acuerdo de Comités de fijar el plazo de indicaciones de una semana en virtud de las conversaciones con el Ejecutivo.

Junto con apoyar en forma decidida la derogación de la tabla de factores la senadora Rincón hizo ver sus críticas hacia la forma en que el gobierno ha enfrentado este tema puesto que en la Cuenta Pública de 2018 se anunció el envío de un proyecto, sin embargo, “la inacción del gobierno permite la judicialización de los casos de alzas unilaterales de los planes de salud y se complejiza todo el acceso a la salud”, dijo.

Un énfasis en la constitucionalidad de la norma dio a conocer el senador Juan Antonio Coloma puesto que “involucra sistemas previsionales que son iniciativa del Ejecutivo”. Puntualizó que “al derogar la tabla de factores creo que involuntariamente se derogan dos cosas que no van en el mismo carril: entiendo el argumento en contra de la tabla de factores pero adicionalmente se está derogando la determinación del precio. Entonces, no sé cómo funcionará un sistema”.