Política 28-05-2020

Senado aprueba límite a la reelección de parlamentarios



Con 35 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención la Sala del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional que limita la reelección sucesiva de senadores, diputados, alcaldes, consejeros regionales y concejales, con lo que la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

No obstante, y por no alcanzar el quórum requerido de 26 votos, no prosperó una disposición transitoria que establecía el cómputo de los períodos anteriores. Dicha disposición tuvo 22 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones.

Asimismo, se realizó una tercera votación de la norma aprobada en general por la Sala que establecía que se considerará el actual período de las autoridades como el primero. Dicha norma no se aprobó pues obtuvo 10 votos a favor, 24 en contra y 9 abstenciones.

Finalmente, se rechazó por unanimidad una disposición similar aprobada por la Cámara de Diputados lo que anticipa que el tema debería ser zanjado en una Comisión Mixta.

La iniciativa que quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputados, establece que los diputados, consejeros regionales, alcaldes y concejales podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos; mientras que los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período.