Política 06-09-2018

Senado aprueba proyecto de ley de identidad de género pero excluye a menores de 14 años



Por 26 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones el Senado aprobó el proyecto de ley de identidad de género para personas desde 14 años en adelante. No obstante, los senadores determinaron que los menores de esa edad no fueran incluídos en la iniciativa por no alcanzar el quórum requerido, ya que hubo 22 votos a favor, 18 en contra y 0 abstenciones.

Es por esto, que solo a partir de los 14 años una persona trans se podrá acoger a la ley. Para hacerlo, se diferenció el procedimiento que deben hacer aquellos que tengan entre 14 y 18 años, y quienes sean mayores de edad. Para los primeros, el requerimiento se hará en un tribunal de familia y el adolescente deberá contar con el apoyo de, al menos, uno de sus representantes legales o tutores. En el caso de no contar con ello, se podrá pedir la intervención de un juez para que determine si procede la solicitud.

La directora jurídica de Iguales, Jimena Lizama, destacó esta decisión, pero cuestionó que se haya dejado fuera a menores de 14 años. “Es un tremendo logro que el senado haya aprobado el proyecto, y que a su vez haya reconocido el derecho a la identidad de género de adolescentes trans. Sin embargo, es lamentable que haya excluído a niños y niñas, quienes también son sujetos de derechos, y por ende, también tienen derecho al reconocimiento de su derecho a la identidad de género, tal como lo ha reconocido el poder ejecutivo, judicial, la corte Interamericana de DDHH, entre otros”, dijo.

En el caso de los mayores de edad, la diferencia está en si tienen o no un vínculo matrimonial vigente. En caso de que no lo tengan, podrán hacer la solicitud ante el Registro Civil, acompañados de dos testigos que den cuenta de que el solicitante entiende los alcances legales de un requerimiento así. Para aquellas personas que estén casadas, deberán hacerlo ante un tribunal de familia, y, en el caso de que el juez apruebe el cambio, el matrimonio se dará por terminado.

Ahora que el proyecto fue votado por el Senado, debe pasar por la Cámara. Una vez que eso suceda, el texto será enviado al Presidente, Sebastián Piñera, quien tiene plazo de 30 días para aprobar o rechazar la iniciativa. Si no hace observaciones en ese periodo, se entiende la ley por aprobada y ésta puede ser promulgada, para luego ser publicada en el Diario Oficial y, en el plazo convenido, entrar en vigencia.